Eurovision 2022, chi rappresenterà l'Australia a Torino?

Da ieri sera e fino alle 21.30AEST di oggi si può votare per scegliere l'artista che rappresenterà l'Australia nella finale dell'Eurovision Song Contest in programma dall'11 al 14 maggio a Torino.





Lo spettacolo dal titolo Eurovision - Australia Decides andrà in scena nella Gold Coast e verrà trasmesso in diretta TV su SBS (e su SBS On Demand) dalle 20.30 orario di NSW, Victoria, ACT e Tasmania, dalle 20 del South Australia, dalle 19.30 del Queensland, dal 19 del NT e dalle 17.30 del WA.

Gli artisti in gara

Tra i cantanti in gara ci sono Charley, il cantautore Jude York, Andrew Lambrou e Erica Padilla. Tra i gruppi ci sono le G-Nation, una band tutta al femminile, e i Voyager, il quintetto metal di Perth.





Alcuni protagonisti non sono nuovi a questa esperienza: la cantante aussie-taiwanese di Brisbane Jaguar Jonze ha già partecipato alle selezioni per Eurovision nel 2020 e questa volta si presenta con Little Fires .





Un altro australiano che ha raggiunto la fama nazionale grazie ad un reality show e che ha calcato in passato questo palco è Isaiah Firebrace. Il 22enne cantante del Victoria, di origine indigena, ha partecipato a Eurovision nel 2017 - nell'edizione organizzata a Kiev - con il brano Don't Come easy e quest'anno vuole riprovarci. Isaiah Firebrace rappresenta l'Australia allo Eurovision Song Contest di Kiev nel 2017 Source: AP In Ucraina Isaiah arrivò nono e quest'anno presenta When I'm With You, duettando con Evie Irie.





È invece figiano-australiana Paulini Curuenavuli, che si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2003 con la sua partecipazione a Australian Idol e che si presenta con il brano We are One .





Altri due ex protagonisti di un talent show come The Voice sono in corsa per rappresentare l'Australia alla finale di Torino dell'Eurovision. Si tratta di animali da palcoscenico come Sean Miley Moore e Sheldon Riley.

La partecipazione dell'Australia a Eurovision - iniziata nel '15 - è confermata almeno fino al '23. Intanto, alla luce del conflitto in Ucraina, gli organizzatori hanno annunciato che a Torino non si esibiranno artisti russi.





Ascolta le nostre anticipazioni di Eurovision - Australia decides:

LISTEN TO Eurovision 2022, chi rappresenterà l'Australia a Torino? SBS Italian 25/02/2022 06:10 Play

