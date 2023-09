Farina, sale, olio e altruismo: le pizze di Stefano per aiutare i senzatetto di Sydney

Stefano Paolillo lavora come chef in un locale di Sydney e durante il fine settimana si dedica alla ditta di catering di pizza Il Balcone, che ha aperto da quattro mesi.





Durante il suo giorno libero, il giovane salernitano sperimenta nuovi impasti e ricette per i suoi clienti, e qualche settimana fa, non volendo sprecare il cibo preparato, ha iniziato a distribuire le pizze ai senzatetto della città.



"All'inizio avevo paura che qualcuno potesse vederla come una cosa indelicata, pensavo che offrire cibo in strada avrebbe potuto far sentire qualcuno in difficoltà ma fino ad ora tutti hanno avuto una bella reazione e mi hanno dimostrato molta gratitudine. Non me lo aspettavo", ha raccontato Stefano a SBS Italian.



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista a Stefano Polillo

In un momento di pausa durante la consegna delle pizze, Stefano racconta: "stiamo distribuendo le pizze a chi ha più bisogno, in un periodo dell'anno che è il più freddo a Sydney ed in un momento storico in cui si sta particolarmente soffrendo economicamente, per cercare di dare una mano a chi ha meno possibilità".





La reazione dei senzatetto fino ad ora è stata molto incoraggiante, dice lo chef, tanto da farlo decidere di continuare l'iniziativa per tutto l'inverno.



"Ho lasciato una pizza a una persona e ho notato che la guardava come se a me regalassero una macchina costosta o una cosa inarrivabile, come se gli avessi dato una cosa di valore estremo... Diamo per scontato tante cose che per molti non lo sono".





"La pizza è il cibo del popolo per noi campani, credo anche che sia anche qualcosa che accontenti tutti: per questo ho pensato alle pizze".





