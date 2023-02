Film cult, ecologia, musica e cucina: la settimana di SBS in TV

Venerdi 24 febbraio alle 13:30 su SBS Food: Lidia’s Italy



Venerdì classico appuntamento con i sapori nostrani in compagnia di Lidia Bastianich. La food writer vola in Basilicata per presentare un ingrediente tipico della cucina lucana: la provola. Il formaggio è il condimento perfetto di ricette a base di pasta con broccoli, salsicce o lenticchie.





Sabato 25 febbraio alle 20:00 su NITV: Blade Runner



Considerato oggi film di culto per appassionati di fantascienza e non, la pellicola di Ridley Scott non ottenne particolare successo al botteghino o il plauso delle critica al debutto nella sale ormai 41 anni fa. Probabilmente la contemporanea uscita del ben più pop ‘E.T. l’extraterrestre’ è in parte responsabile dello scarso riscontro o forse la complessità dei temi trattati non lo hanno reso un film facilmente digeribile. Temi quali l’eugenetica e la clonazione, ancora oggi molto attuali, ne fanno un classico da rivedere sempre.





Domenica alle 10:00 su SBS TV: Love your garden



Se avete bisogno di un po’ di incoraggiamento per indossare i guanti e dedicare la giornata a curare il vostro spazio verde, questa docuserie inglese vi darà l’ispirazione giusta. Un team di esperti giardinieri raggiunge famiglie in difficoltà sparse per la Gran Bretagna, e le aiuta a ritrovare qualche ora di leggerezza curando le proprie piante e recuperando giardini trascurati.





Sempre Domenica alle 21:15 su NITV: Zappa



Forse non tutti sanno che Frank Zappa nacque a Baltimora, nel Maryland, figlio di Francesco Zappa, un perito industriale, originario di Partinico in provincia di Palermo, e di Rose Marie, una casalinga statunitense di origini francesi e italiane. Il documentario offre un viaggio alla scoperta della sua vita privata e della sua ricca e spesso controversa carriera musicale, durante la quale compose oltre sessanta album pubblicati in vita e altrettanti postumi. Una discografia pressoché impossibile da catalogare, con influenze stilistiche che hanno toccato rock, blues, jazz e progressive.





Lunedì alle 19:35 su SBS TV: Planet Reef



Negli ultimi 30 anni, la terra ha perso un terzo della superficie delle barriere coralline. Il documentario francese esplora le nuove tecnologie che si stanno sperimentando nella Great barrier Reef del Queensland per cercare di capire come salvarla.





Martedì alle 20:30 su SBS: Insight



Questa settimana Kumi Taguchi discute questione legate alla privacy e all’identità e si chiede: è possibile oggi proteggere fino in fondo la propria identità?





Mercoledì alle 20:30 su SBS Food: Gino’s Italian Coastal Escape



Nel prossimo episodio lo chef esplora le montagne del Parco Naturale del Gargano, dove prepara una classica parmigiana di melanzane per i locali.





Giovedì alle 21:30 su NITV: The Piano



Palma d’Oro a Cannes nel 1993, la pellicola permise a Jane Champion di diventare la prima regista donna a vincere il prestigioso riconoscimento. Siamo nel 1800 e Ada, una giovane donna scozzese rimasta vedova, viene costretta dalla famiglia a sposare uno sconosciuto. Si trasferisce con lui in una zona remota della Nuova Zelanda. La donna è muta e nel suo universo fatto di silenzio il pianoforte rappresenta l'unica consolazione, fino a quando il marito le impedirà di farlo. La colonna sonora di Michael Nyman rende ancora più toccante e profondo il racconto della regista neozelandese.





Su SBS ON Demand è anche disponibile la serie ‘Devils’ , una co-produzione Italia/Francia/Regno Unito con due attori di punta: il romano Alessandro Borghi, al fianco dell’americano Patrick Dempsey. I diavoli che danno il titolo allo sceneggiato sono gli uomini dell’alta finanzia internazionale che tirano le corde del mondo, quelli con cui il personaggio protagonista – un italiano responsabile del trading di un gigante bancario con sede a Londra - deve scontrarsi. Deciderà di combatterli o si unirà a loro?





Vi ricordiamo inoltre che su SBS World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand.





