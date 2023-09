Focaccia di Recco, la ricetta di Antonio Zambarelli

Recco, piccolo paesino di quasi 10.000 anime, non è noto soltanto per la pluripremiata squadra di pallanuoto, ma anche per quella deliziosa focaccia ripiena di formaggio che è da sempre un orgoglio ligure.





Dal 2015, questo lussurioso snack si fregia anche del marchio IGP (Indicazione Geografica Tipica), e la sua produzione è quindi regolamentata.





Come per altre specialità regionali, è adesso possibile trovare in Australia anche questo prodotto.



Ascolta la ricetta per fare la focaccia di Recco a casa tua cliccando il tasto 'play' in alto.

ReccoLab , creatura di Antonio Zambarelli, è infatti un locale che permette ai Sydneysiders di mangiare la vera focaccia senza dover prendere un aereo.





Antonio, che proviene proprio dal piccolo paesino ligure ed è quindi cresciuto "a focaccia con il formaggio", ha condiviso con noi la sua ricetta, che si rifà a quella ufficiale, redatta dal Consorzio della focaccia di Recco IGP.



Ascolta anche La focaccia genovese, una ricetta di Federica Costa SBS Italian 02/08/2021 09:29 Play

Ingredienti

Farina doppio 0 500 gr

Acqua 200 gr

Olio 50 gr

Sale 10 gr

Stracchino 800 gr

Procedimento

Impastiamo a mano per 7/8 minuti. Lasciamo riposare l'impasto per 15 minuti, al termine dei quali creiamo due panetti dello stesso peso.





Dopo aver tirato l'impasto a mano (seguite questo video!) stendiamolo sulla nostra teglia oliata, per disporre poi lo stracchino a pezzi.



Copriamo con l'altra sfoglia, mettiamo un po' d'olio e un pizzico di sale e via in forno, alla temperatura più alta possibile, per 7/8 minuti.





Ricordiamoci di mettere la teglia a metà del forno, per permettere una cottura omogenea.





Sforniamo e... buon appetito!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.