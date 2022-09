Forti tensioni tra Russia e occidente, mentre iniziano i referendum nelle autoproclamate repubbliche autonome

In un discorso alla nazione Putin ha accusato la NATO di "ricatto nucleare", ed ha dichiarato che non esiterebbe a usare armi nucleari per proteggere i confini del proprio Paese. "Questo non è un bluff", ha sottolineato.





Per parte sua il presidente statunitense Joe Biden, rivolgendosi all'Assemblea Generale dell'ONU, ha accusato la Russia di aver innescato un'escalation, aggiungendo che "una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta".



L'escalation minaccia come prossimo passo un allargamento del conflitto, con un coinvolgimento diretto dei Paesi occidentali nella guerra Giampiero Gramaglia

Delle reazioni statunitensi e occidentali alle dichiarazioni di Putin abbiamo parlato con il giornalista ed esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia, clicca in alto per ascoltare il servizio.





