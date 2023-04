Per Francesca, tornare a vivere in Italia ha significato ritrovarsi dopo molti anni all'estero

IN SINTESI Il rientro in Italia è un argomento che suscita forti reazioni tra i migranti e gli espatriati

L'esperienza di Francesca in Australia è stata complessa a causa di eventi come gli incendi e la pandemia

Il bilancio dopo un anno dal rientro è positivo

La possibilità di rientrare a vivere in Italia scatena spesso dibattiti molto accesi.





Si tratta di un argomento che, certamente, tocca corde sensibili per tutti i migranti e gli espatriati.





Tuttavia non è mai un equazione esatta, e i fattori soggettivi che entrano in gioco hanno una grande rilevanza.





L'espatrio di Francesca è cominciato in Spagna, è continuato in Svizzera e si è concluso, almeno per ora, a Sydney. In Australia ha vissuto per soli tre anni, che lei ha definito come i più complessi da quando ha lasciato l'Italia.



"Siamo arrivati nel dicembre 2018. Qualche tempo dopo ci sono stati i bushfires, per cui l'esigenza di stare molto in casa per questi fumi e questo odore molto forte di bruciato", spiega ai microfoni di SBS Italian, "e poi era arrivato il covid che, come sappiamo, è stato un periodo molto difficile soprattutto per le chiusure delle frontiere".





"Quindi [sono stati] tre anni che probabilmente non ci siamo potuti godere come avremmo pensato e come avremmo voluto".



Tuttavia Francesca ha anche amato i suoi anni down under. Le manca vivere vicino al mare e immersa nella natura, anche se ammette che la natura australiana la intimoriva un po'.





Dell'Italia sta apprezzando la socialità, il calore umano e la vicinanza alla famiglia. Non esclude, in futuro, altre esperienze all'estero ma, per ora, si trova bene a Roma e si gode il fatto di essere tornata a casa.





"L'Australia mi ha regalato tantissimo, ma devo dire che casa è un'altra cosa".



