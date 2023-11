Francesco Petrolo, fabbro ferraio e scultore, e la sua infanzia in Calabria in una stanza di pochi metri

"Un senso di curiosità", così Francesco Petrolo spiega la sua spinta a trasferirsi down under, assieme al fatto che a Sydney già c'erano alcuni suoi zii.





Originario di Chiaravalle in provincia di Catanzaro, Francesco aveva sviluppato le sue abilità di fabbro ferraio a Firenze ed in Germania prima del grande salto down under.



Non era la ricerca di un lavoro a motivare il trasferimento, in quanto Francesco aveva già un laboratorio ben avviato in Calabria, e all'inizio l'intenzione era quella di rientrare in Italia.





Dopo due anni a Sydney Francesco tornò quindi in Calabria, dove rimase circa sei mesi, ma poi, racconta, "cominciarono a telefonarmi da qui, a forzarmi a tornare" e così si fece convincere a rientrare in Australia, per poi rimanervi.





Fabbro dall'età di tredici anni, Francesco racconta a SBS Italian di come poco sia cambiato nella sua tecnica, degli anni della sua infanzia con la madre in Calabria e della sua evoluzione artistica.



