Se per caso a Pasqua avete ricevuto talmente tanto cioccolato da non riuscire a consumarlo tutto, potete sempre congelarlo per poi mangiarlo con il pane.





"La cioccolata fredda tirata fuori dal frigo e consumata con il pane è una delle cose più buone che uno possa mangiare... fai crick! e senti che ti scrocchia sotto i denti. Un pezzettino di cioccolata, un pezzettino di pane".





Questo il suggerimento della chef Piera Pagnoni di Piera Pasta Fresca, che ha anche condiviso con noi la ricetta delle gustose frittelle da poter impastare anche insieme ai bambini.





"Come diceva la mia nonna", ricorda Piera, "se ti avanza qualche cosa friggilo perché è il sistema migliore per riciclare qualsiasi cosa".

Ingredienti:

1 uovo

250 gr di ricotta

150 gr di farina

1 bicchierino di rum o in alternativa il succo più la buccia grattuggiata di un'arancia

100 gr di cioccolato

un pizzico di sale

8 gr di lievito in polvere

Olio per friggere, consigliato quello di semi di girasole

Procedimento:

Mischiare la ricotta, l'uovo, il cioccolato, il rum o il succo di arancia. Quando gli ingredienti sono ben amalgamati aggiungere la farina ed il lievito in polvere. Riporre l'impasto in un contenitore, coprire e far riposare in frigorifero per almeno 10 minuti.





Preparare l'olio per friggere in una padella. La temperatura deve essere media, importante che non sia troppo caldo per evitare che le frittelle si brucino fuori e non si cuociano bene all'interno.





Creare delle palline con l'impasto aiutandosi con un cucchiaio e metterle a cuocere nell'olio finché sono dorate. Ritirare dall'olio, metterle su una carta assorbente per ritirare l'eccesso d'olio e spolverare con un po' di zucchero a velo.





Ascolta la ricetta di Piera Pagnoni:

LISTEN TO Frittelle di ricotta e cioccolato, la ricetta di Piera Pagnoni SBS Italian 26/04/2022 10:34 Play

