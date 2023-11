Giancarlo Monsalve, il tenore che scrive le canzoni per Dio

Nato a Valparaìso, città protetta dall'UNESCO, ne è ora diventato ambasciatore culturale grazie alla sua fama internazionale di tenore spinto che lo sta portando a cantare nei maggiori teatri internazionali.





La sua voce tenorile fu scoperta quando dovette andare al conservatorio per imparare a leggere musica per pubblicare le sue canzoni. Da allora ha studiato con alcuni tra i maggiori maestri di canto lirico come Nora Lopez Von Vriessen, Mario Barrientos, Leodino Ferri, la indimenticabile Montserrat Caballé, Gianfranco Cecchele e molti altri. Ma la maestra che lo ha portato al sucecsso è stata Mirella Freni.





"Volevo studiare con Luciano Pavarotti, ma lui già cominciava a non stare bene e mi consigliò di andare da Mirella Freni", ricorda nell'interista rilasciata a SBS Italian.





"Mirella Freni era molto severa, ma devo principalmente a lei se oggi sono quello che sono". Giancarlo Monsalve con Mirella Freni. Source: Photo by Anne-Madelaine Monsalve La canzone di natale





Quando aveva iniziato a scrivere canzoni promise di scriverne una anche a Dio. Ma poi se ne dimenticò. Solo negli ultimi anni si è ricordato della promessa e l'ha voluta mantenere, e spinto dalla moglie Anna-Madeialne ha deciso di farne anche un video.





"Io vivo a nord di Amburgo e fare il video è stato difficile perché dovevo trovare il deserto, il cielo stellato, il presepio e un asinello. Tutte cose che in inverno e nel nord della Germania non si trovano".





Ma dopo una lunga ricerca ha scoperto dei depositi di sabbia vicino alla città tedesca di Eutin dove vive con la famiglia ed ha girato il video-clip gestendolo dall'inizio alla fine da solo, incluse le riprese.





Guarda il video "You came to us":

Dopo gli studi in Italia, ha debuttato al Teatro Comunale di Bologna nel 2006. Negli ultimi anni ha girato il mondo cantando in alcuni dei più famosi teatri quali la Zurich Opera House, Teatro Regio di Torino, Arena di Verona, la prestigiosa Royal Opera House-Covent Garden di Londra, Nice Opera, Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, Washington National Opera, Sferisterio of Macerata, The Dallas Opera, Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona, Wielki Opera di Varsavia, Deutsche Oper am Rhein; Cologne Opera; Hannover; Leipzig; NCPA National Centre for the Performing Arts di Mumbai, Teatro Municipal de Santiago in Chile, Hong Kong Opera; Royal Opera House di Muscat; Seoul Arts Center; e tanti altri.





Nell'agosto del 2011 il Governo cileno e la città di Valparaìso lo hanno nominato Ambasciatore culturale conferendogli la medaglia dell'UNESCO.





Alcune delle opere che ha interpretato sono state trasmesse in TV e la Carmen, messa in scena nel Teatro Greco di Taormina, è apparsa nei cinema europei.





Ascolta l'intervista con Giancarlo Monsalve:





LISTEN TO Giancarlo Monsalve, il tenore che scrive le canzoni per Dio SBS Italian 05/12/2020 21:48 Play





Giancarlo Monsalve as Radamez in Verdi's Aida at the Seoul Arts Centre. Source: Seoul Arts Centre





Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am. Seguici su Facebook , Twitter e Instagram .