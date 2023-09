Ginevra, la ballerina sospesa tra Sydney e la Sicilia

Ginevra Cicatello è nata a Lentini, in provincia di Siracusa, 29 anni fa. Nel 2021 - in piena pandemia - ha ottenuto la cittadinanza australiana al termine di un percorso iniziato nel 2014.





"Mi sono trasferita down under quando ero molto giovane, dopo aver mosso i primi passi nel mondo della danza in Italia e dopo aver lavorato in Grecia come coreografa", racconta a SBS Italian.



Ginevra a Sydney con un kookaburra Source: courtesy of

Ho fatto di tutto pur di allenarmi anche durante il periodo delle farm

"Il primo anno in Australia è stato veramente duro, anche a causa della barriera linguistica", racconta Ginevra.





Per sostentarsi e per migliorare l'inglese, la giovane siciliana ha alternato studio e lavoro. Dopodiché, per garantirsi la possibilità di estendere il visto e di rimanere in Australia, ha deciso di superare le forche caudine degli 88 giorni di lavoro nei campi.



L'esperienza di Cristiana Crivellaro Dal lavoro in farm alla cittadinanza, l'avventura australiana di una giovane lombarda

"Dopo tutti questi anni ho capito che l'Australia offre tanto e che c'è sempre l'opportunità di reinventarsi e di vivere bene", racconta Ginevra.





"Io ad esempio mi sono ritrovata a gestire un team in un negozio, a fare la manager, nonostante fossi giovane e inesperta. Sono cose che in Australia succedono, se sei scaltra e intelligente, ma che in Italia non accadono mai".



Ginevra Cicatello Source: courtesy of Nonostante i tanti aspetti positivi, la balleria siciliana continua a vivere un rapporto di amore-odio con l'Australia.





"Qui mi mancano tante cose, e onestamente solo l'anno scorso, poco prima di diventare cittadina, ho deciso che sarei voluta restare a Sydney".



Un piede qua e uno là

"Quando avevo fatto il salto dall'Italia a Sydney volevo danzare, ma non avevo preso in considerazione il fatto che questo è un Paese giovane e che non offre molto dal punto di vista delle audizioni".





"Con la mia professione ci sono molte opportunità di insegnamento - e infatti insegno tanto - ma sono molto più rare le possibilità di fare la ballerina professionista", spiega Ginevra Cicatello.



Ginevra Cicatello Source: courtesy of "Anche per questo ho preso un diploma in danza contemporanea e mi sono costruita la possibilità di insegnare".





Ginevra sta ancora cercando un equilibrio tra l'ansia per il perfezionismo figlia dell'ambiente nel quale è cresciuta in Italia e la leggerezza e la mentalità laid-back australiana.





Anche per questo ha fatto domanda per la Royal Academy of Dance, dove è stata accettata e grazie alla quale sta prendendo una certificazione con la quale potrà insegnare danza in tutto il mondo.



Ginevra Cicatello Source: courtesy of



"Ho valori molto italiani, mi sento molto italiana e il made in Italy trapela in molte delle cose che faccio".





"Vivo l'Australia come la mia seconda casa, ma il mio sogno, anzi il mio obiettivo, è quello di riuscire a vivere un giorno con un piede qui e uno in Italia", conclude Ginevra.



Ginevra Cicatello Source: courtesy of Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.