Giuseppe’s Gourmet Meats, una macelleria italiana a Sydney

A Waverton, un quartiere a nord di Sydney, Giuseppe's Gourmet Meats porta un tocco italiano ai menù di chi, italiano o meno, vi fa tappa per comprare porchetta, guanciale, polpette e simili.





Il proprietario, Giuseppe Tirinato, ha aperto la macelleria poco dopo essere arrivato Down Under dalla Calabria nel 2018.





“Ritrovandoci in un altro ‘country’ come l’Australia e per di più a Sydney, una città in continuo movimento, capisci che forse è meglio vivere in un posto che offre più possibilità. Ma casa è sempre casa e lo sarà per sempre”, racconta Giuseppe ai microfoni di SBS Italian.



In Australia il macellaio è arrivato per fare una vacanza ma, dopo l’incontro con l’attuale moglie, quella che doveva essere una parentesi si è trasformata in una nuova vita.



“Ho iniziato a fare questo mestiere quando avevo 13 anni, quindi quest’anno sono 27 anni che lavoro nella ‘meat industry’”.





“Le mie figlie a colazione mi chiedono la porchetta”, dice divertito.





