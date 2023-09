"Gomorra-La serie" e la saga de "Il Padrino" su SBS World Movies

Venerdì a mezzogiorno su SBS - Secondo dibattito presidenziale Trump-Biden





SBS World News trasmette in diretta il secondo dibattito elettorale degli Stati Uniti tra Donald Trump e Joe Biden.





Venerdì alle 17.30 su SBS Food - Lidia's Italy





Lidia Bastianich si reca in Emilia Romagna dove cucina tre piatti a base di verdure. Inizia con le cipolle in agrodolce, seguite dall'erbazzone con ripieno di zucca e dall'erbazzone con ripieno di bietole.





Venerdì alle 18.30 su SBS Food - Made In Italy With Silvia Colloca





In questa puntata, Silvia va a San Benedetto del Tronto e scopre i segreti del fritto misto di mare. Si reca poi nella vicina Ascoli Piceno per assistere alla preparazione di alcune delle migliori ricotte d’Italia. Ispirata dalla sua esperienza torna a casa a Torricella e trasforma deliziose cagliate di ricotta in una torta con ricotta, cioccolato e ciliegie.





Venerdì alle 21.40 su World Movies - American Gangster





Russell Crowe interpreta un poliziotto onesto che combatte sia il traffico di droga che la corruzione della polizia nella New York degli anni '70. L'obiettivo principale della sua indagine è un enorme impero dell'eroina costruito da un carismatico spacciatore (Denzel Washington) che importa enormi quantità di droga dal sud-est asiatico durante la guerra del Vietnam.





Venerdì a mezzanotte su Viceland - Ciclismo: La Vuelta 2020 Live Stages





Telecronaca diretta di tutte le tappe della Vuelta 2020, il Giro di Spagna.





Domenica alle 20.30 su World Movies - Gomorra - La Serie





Ciro sa che il momento della vendetta non è ancora arrivato, perché il prossimo grande problema che deve affrontare è il furto del carico di cocaina dei Savastano al porto di Napoli. Ciro deve identificare chi ha tradito l’organizzazione criminale.





Domenica alle 21.30 su SBS Food - Gino's Italian Escape





Lo chef Gino D’Acampo visita questa settimana la Sardegna e ci presenta il suo cibo, le persone e le sue bellezze naturali. Impara a conoscere il piatto tipico dell’isola, il maialino arrosto, meglio conosciuto localmente come porceddu. Quindi si mette in viaggio per il nord della Sardegna e visita Alghero, una città medievale fortificata sulla costa occidentale, alla scoperta della sua architettura e, naturalmente, del cibo locale.





Lunedì alle 11.30 su SBS Food - Two Greedy Italians ... Still Hungry





Gli chef Antonio Carluccio e Gennaro Contaldo sono questa settimana in Liguria e in particolare a Portofino, una delle località più rinomate della riviera di Levante, alla scoperta del cibo e della cultura locale.





Martedì alle 21.30 su World Movies - The Godfather





Il film, uno dei classici della storia del cinema e vincitore di tre premi Oscar, racconta la saga della famiglia mafiosa dei Corleone. Tratto dal romanzo di Mario Puzo, è noto soprattutto per la leggendaria interpretazione di Marlon Brando nel ruolo di Don Vito Corleone.





Mercoledì alle 9.30 su SBS Food - Italian Food Safari





Guy Grossi va a caccia di conigli con lo chef Daniel Airo-Farula, mentre Maeve O’Meara visita la Central Coast del NSW dove Stefano Manfredi ha piantato un orto pieno di prodotti italiani essenziali per un classico minestrone. A Melbourne, Adelina Pulford mostra a Guy come preparare la panna cotta col prosecco, mentre Aldo Cozzi e il suo torrefattore George Sabados spiegano le regole per servire un buon caffè italiano.





Mercoledì alle 19.30 su World Movies - Youth





Un direttore d'orchestra in pensione è in vacanza con la figlia e il suo miglior amico regista sulle Alpi quando riceve un invito dalla regina Elisabetta II per esibirsi al compleanno del principe Filippo. Il film è diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Michael Caine, Harvey Keitel e Jane Fonda.





Mercoledì alle 20.30 su Viceland - Pet Sematary





Dietro la casa di una giovane famiglia nello stato americano del Maine c'è un terribile segreto che racchiude il potere della vita dopo la morte. Si tratta di un cimitero di animali dove avvengono fenomeni inspiegabili. Tratto dall’ominmo romanzo di Stephen King.





Mercoledì alle 21.45 su World Movies - The Godfather Part II





In questo sequel, vincitore di ben sette premi Oscar, il regista Francis Ford Coppola racconta la saga di due generazioni della famiglia Corleone. Con Al Pacino e Robert De Niro.





Giovedì alle 21.30 su World Movies - The Godfather Part III





Michael Corleone trasformare “l’azienda di famiglia" in un business legittimo, ma il destino e le circostanze glielo impediscono. Con Al Pacino, Diane Keaton, Joe Mantegna e Raf Vallone.





