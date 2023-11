Grandi film (e cioccolato) nella settimana TV di SBS

Tutti i giorni alle 7.30 su SBS – Telegiornale





Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire il notiziario della RAI in italiano. Poi naturalmente potete passare alla radio con il vostro programma radiofonico preferito su SBS Radio 2, in onda dalle 8am fino alle 10.





Venerdì alle 20.30 su SBS – Wonderful World of Chocolate Christmas





A tutti gli amanti del cioccolato, consigliamo di non perdere questo episodio speciale di Natale con un Babbo Natale a grandezza naturale a Cardiff e le più recenti prelibatezze al cacao del leggendario dipartimento di dolci di Fortnum and Mason.





Sabato alle 21.25 su SBS – No Country For Old Men





Il film dei fratelli Coen racconta un lato violento dell’America. Un cacciatore trova vicino al Rio Grande alcuni corpi senza vita, droga e oltre due milioni di dollari. Ricordato anche per l’interpretazione straordinaria di Javier Bardem (e il suo altrettanto straordinario taglio di capelli), il film ha vinto 4 premi Oscar nel 2008, tra cui quelli per la miglior regia e per il miglior film.





Domenica alle 19.35 su SBS Food – Cook Like an Italian with Silvia Colloca





Lo sappiamo, più un piatto è semplice, più è buono. L’importante è che gli ingredienti siano di ottima qualità. Parte da questi principi Silvia Colloca, facendo visita al suo fruttivendolo di fiducia e ad un negozio di alimentari aperto da oltre 50 anni, per preparare una pasta ai ceci, delle schiacciate e un dolce alle mele e mascarpone, seguendo la ricetta passatale dalla madre.





Domenica alle 20.35 su SBS Food – Rick Stein: From Venice to Istanbul





Il viaggio gastronomico di Rick Stein attraverso le terre dell’antico impero bizantino inizia da Venezia e dalla idilliaca isola greca di Symi. In questo epiodio Rick preparerà il risotto di mare, il tiramisù e gli gnocchi alla granseola. Non sapete cos’è la granseola? Non perdetevi questo appuntamento con la cucina veneta.





Lunedì alle 1.40 su SBS World Movies – Boys Cry





Il primo film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo racconta la storia di due amici, Mirko e Manolo, che nella periferia romana frequentano l’istituto alberghiero. Una sera investono in auto una persona e, sconvolti, si allontanano senza assisterlo e prestargli soccorso. "La terra dell’abbastanza" (questo è il titolo originale italiano) ha vinto nel 2018 il Nastro D’Argento per la migliore opera prima.





Lunedì alle 17.25 su SBS World Movies – Romeo and Juliet





Dopo le versioni di Zeffirelli e quella pop di Baz Luhrmann, arriva questa produzione internazionale del 2013 diretta dall’italiano Carlo Carlei. Storia e ambientazione sono quelle classiche shakesperiane, a raccontare l’amore forse più celebre della storia della letteratura. Il film è stato girato principalmente a Mantova, ma anche nel Lazio e, naturalmente, a Verona.





Mercoledì alle 21.30 su SBS Viceland – Get On Up





Il grande James Brown rivive in questo film statunitense del 2014 con protagonista Chadwick Boseman, nei panni di Mr Dynamite. La vita personale e la carriera del grande artista sono ripercorse in questo film dalla struttura narrativa insolita, fatta di ricordi e salti temporali.





Giovedì alle 21.45 su SBS World Movies – Billy Elliot





Il film ha già 20 anni ed è diventato un classico. Nulla di italiano qui in questa pellicola tutta inglese, ma davvero non sappiamo immaginare una scelta migliore per una vigilia di Natale piena di allegria, con questa storia di un bambino inglese che, nei difficili anni dell’era Thatcher per le comunità dei minatori, lotta per trovare nella danza uno spazio proprio e un suo modo di esprimersi.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





