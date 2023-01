Guinea Bissau, l'economia azzurra aiuta le persone diversamente abili ad integrarsi nella società

Presented by Federico Solchi

By Jolanda Pupillo

In evidenza Il concetto di "economia azzurra" è emerso di recente e riguarda lo sviluppo economico basato sull'acqua

L'agenzia per lo sviluppo dell'ONU ha lanciato in Guinea Bissau uno programma per lo sviluppo basato sull'economia azzurra

L'AIFO porta avanti un ramo di questo progetto concentrato sulle persone diversamente abili

Da qualche tempo è cominciato ad entrare a far parte del vocabolario economico il concetto di "economia azzurra" o "blue economy".





Questo termine si riferisce allo sfruttamento, alla conservazione ed alla rigenerazione dell'ambiente marino e costituisce un'opportunità di crescita per i Paesi in via di sviluppo.





L'Agenzia della Nazioni Unite per lo Sviluppo ha lanciato in Guinea Bissau un programma basato proprio sull'economia azzurra, che permetta alla popolazione di sostenersi economicamente utilizzando in maniera sostenibile le risorse provenienti dall'acqua.



L'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO) partecipa nell'implementazione di questo progetto occupandosi di un'iniziativa rivolta alle persone diversamente abili.





"L'AIFO si sta occupando di un progetto finanziato dall'UNDP per il miglioramente della qualità della vita delle persone disabili che vivono in una regione a circa 40 minuti da Bissau", spiega Lucia Verzotti, coordinatrice di questo progetto per l'AIFO.





Il progetto portato avanti dalla ONG italiana ha due principali obiettivi.



Il primo obiettivo è quello di creare attività generatrici di reddito per coloro che sono affetti da disabilità tramite la creazione di micro-imprese" Lucia Verzotti

"Il secondo obiettivo è invece quello di migliorare la conoscenza e sensibilizzare la popolazione sul concetto di disabilità, potenziando così i diritti delle persone diversamente abili che abitano nella regione", dichiara Lucia Verzotti al microfono di Jolanda Pupillo.





Il bilancio di questo progetto, che ormai volge al suo termine, è molto positivo.





"Siamo stati in grado di creare 12 micro-imprese, organizzare 10 incontri comunitari e rafforzare così la comunità civile della regione".



"Il progetto ha coinvolto persone con ogni tipo di disabilità come per esempio cecità, sordomutismo, ma anche disabilità fisiche", afferma Lucia Verzotti.





"Il progetto ha avuto anche dei risultati positivi collaterali come l'apertura di 11 conti bancari oltre che il riconoscimento formale da parte del governo di queste micro-imprese".





