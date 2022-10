I fiori di zucchini con ripieno di ricotta e tartufo, la ricetta di Francesco Mannelli

By Francesca Valdinoci

I fiori di zucchini con ripieno di ricotta e tartufo sono una ricetta veramente gustosa che può essere servita come antipasto o portata principale.





Non lasciatevi intimidire dalla pulizia del fiore! Francesco Mannelli, Executive Chef al Four Seasons Hotel di Sydney, ci svela qualche trucco per un risultato buono e bello.





Ricetta per 6 persone:





24 fiori di zucchini medio grandi





Per il ripieno



500g di ricotta fresca

1 rosso d'uovo

60g parmigiano grattato

25g salsa o crema di tartufo bianco (non olio)

sale QB

Purée di zucchini:



1 zucchino verde grosse dimensioni

1 scalogno

50ml brodo vegetale

20g EVOO

Per la garnish:



Germogli di piselli

60g piselli freschi sgranati

Preparazione:



Tritate lo scalogno finemente, tagliate la zucchina verde a fettine sottili, rosolate lo scalogno in un pentolino fino a farlo diventare biondo. Aggiungete le zucchine a fettine, un pizzico di sale e rosolate per qualche minuto prima di bagnare con il brodo vegetale, coprite il pentolino, fate cuocere per circa 4-5 minuti.





Frullate il tutto velocemente con un frullatore ad immersione ottenendo un purée liscio e cremoso, aggiustate di sale se serve e raffreddatelo velocemente per mantenere un bel colore verde.





Per il ripieno, scolare bene la ricotta dal suo liquido e riporla in una ciotola, aggiungete il rosso d'uovo, la crema di tartufo e mescolate con una spatola per incorporare tutti gli ingredienti.





Aggiungete il parmigiano grattato e un pizzico di sale e incorporare il tutto, assicurandovi della giusta sapidità, e poi riempite con il ripieno una piping bag o sac à poche .





Rimuovete il pistillo dagli zucchini con un dito, cercando di non rompere lo zucchino attaccato, dopo di che riempite i fiori con la piping bag , all'incirca 25g di ripieno per fiore, e arrotolate la punta del fiore con un po' di pressione, in modo da farla rimanere chiusa.





Riscaldate il forno a 220C, ventilato se possibile, disponete gli zucchini in una teglia con un filo d'olio facendoli cuocere per circa 7-8 minuti (devono prendere un po' di colore sul fiore).





Serviteli caldi con un cucchiaio di purée riscaldato disposto sul piatto, qualche pisello fresco appena scottato in acqua bollente e i germogli di pisello conditi come garnish .





Buon appetito!





