I prezzi delle case continuano a salire in Australia, ecco perché

Secondo un rapporto pubblicato il 30 Novembre su “Property Update” , nell'ultimo mese i prezzi delle case sono saliti in quasi tutte le città capitali dall’Australia.





Secondo il rapporto, nel mese di novembre i prezzi complessivi delle case sono aumentati dello 0,4% a Sydney, dello 0,7% a Melbourne e a Brisbane e ci sono stati degli aumenti anche ad Adelaide, Perth, Darwin e Canberra.





Massimiliano Tani, professore di Finanza alla University of New South Wales di Canberra spiega che una delle ragioni principali di questa tendenza è il costo molto basso del denaro.





"Il costo molto basso del denaro fa sì che la gente corra a comprare casa. [In più] abbiamo una serie di incentivi per compare casa, fare ristrutturazioni”.





“In Australia quando la situazione economica non sembra così positiva la gente smette di metterle sul mercato ed è questo che assorbe lo shock: non abbiamo il cambiamento di prezzi come ad esempio negli Stati Uniti quindi ci sono soldi ma non ci sono case e la gente su butta sulle poche case che sono in vendita con costi bassi di mutuo”, ha affermato Tani.





Tani ha aggiunto che sono gli australiani a far salire la domanda, e non degli investitori stranieri.





“Non possiamo dire che ci siano degli stranieri che rubino le case agli australiani perché questo è un gioco interamente interno”, ha affermato Tani.





Tra le altre ragioni dietro all'aumento dei prezzi delle case vi è anche la maggiore disponibilità economica data dalle minori possibilità di spendere che questa pandemia ha portato con sé.





Questo vale per chi un lavoro ce l'ha ancora, ma sappiamo che non è così per molti, con redditi azzerati o fortemente diminuiti per milioni di australiani.





