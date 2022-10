"I sognatori riescono sempre, se non smettono di crederci "

Nicola è arrivato down under alla fine del 2019, ma il suo viaggio era iniziato molto prima, quando, dopo essersi diplomato come geometra a Cesena, sua città di origine, ha capito che il lavoro d'ufficio non faceva al caso suo.





"Ho iniziato a viaggiare in Italia per scoprire cosa la vita aveva in serbo per me e, dopo alcune esperienze nel nostro Paese, sono partito per la Spagna e poi alla volta della California", ha raccontato Santoni ai microfoni di SBS Italian.





Dopo aver viaggiato per cinque anni, Nicola ha avvertito il desiderio di scoprire l'Australia.





"L'ho deciso durante il cammino di Santiago, dove ho conosciuto un amico che ha proseguito il viaggio con me fino a Perth", racconta.





"Arrivato down under mi sono subito dato da fare e ho fatto 24 lavori in due anni e mezzo. Ogni esperienza mi ha accresciuto e formato. Da ogni lavoro ho imparato qualcosa che mi porterò dietro per sempre".



"Sto per iniziare il mio terzo anno di working holiday visa , ma non escludo di tornare a studiare perché il mio sogno è quello di aprire un locale tutto mio", ha continuato Santoni.





Parlando delle differenze tra l'Australia e gli altri Paesi in cui ha vissuto, Nicola racconta di una scoperta interiore.



Ho dovuto imparare a stare da solo e a conoscermi davvero, questo mi ha fatto trovare una forza che prima non avevo Nicola Santoni

Nicola descrive l'Australia come un Paese molto aperto, dove le persone sono molto socievoli e ben disposte verso gli sconosciuti.





Qui pensa di aver trovato il posto ideale dove pensare al futuro.





