Il Bureau of Meteorology parla italiano

Dalla Sardegna a Melbourne passando per il Regno Unito e la Toscana. Un percorso professionale ricco ed interessante quello del fisico Piero Chessa che al momento lavora al Bureau of Meteorology, l'istituto di meteorologia australiano, come Group Executive.





Punti Chiave





Il fisico italiano Piero Chessa è Group Executive al Bureau of Meteorology (BoM) dal marzo del 2020

L'arrivo in Australia all'inizio della pandemia ha posto per lui delle sfide notevoli da un punto di vista personale e familiare

Chessa gestisce un team di circa 350 persone sparse in tutti gli Stati e Territori australiani

"Un po' per caso ho visto questa offerta di lavoro a Melbourne e ho deciso di fare domanda", ricorda il fisico al microfono di SBS Italian.





"Sono arrivato in Australia a marzo del 2020", spiega il dottor Chessa, che è riuscito ad entrare nel Paese con uno degli ultimi voli passeggeri prima della chiusura dei confini internazionali.

Chessa è per formazione un fisico teorico, ma ha cambiato completamente branca appassionandosi alla meteorologia in Italia.





Il suo trasferimento Down Under non è stato semplice.





"L'arrivo all'inizio della pandemia è stata una sfida. La mia famiglia ha dovuto attendere sei mesi prima di poter arrivare qui".





Anche da un punto di vista professionale, la pandemia ha posto una sfida notevole.





"Data la chiusura dei confini interni non ho potuto viaggiare molto tra i vari uffici e quindi tutti gli incontri sono dovuti avvenire per via digitale", racconta Chessa.





"Gestisco le operazioni del gruppo che si occupa di comporre, produrre e mandare in produzione le previsioni meteorologiche per tutta l'Australia".





"Non è un'attività divinatoria ma profondamente scientifica" sottolinea, aggiungendo che data la vastità dell'Australia le previsioni sono particolarmente complesse.





"La gente presta molto attenzione a quando le previsioni non sono giuste, ma normalmente sono molto, molto accurate".





Potete riascoltare l'intervista a Piero Chessa, Group Executive del BoM, qui:

LISTEN TO Il Bureau of Meteorology parla italiano SBS Italian 23/11/2021 14:18 Play

