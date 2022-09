Il certificato di esistenza in vita, un requisito necessario per chi percepisce la pensione italiana

By Carlo Oreglia

Nelle prossime settimane, i pensionati italiani residenti in Australia si vedranno recapitare una lettera contenente il certificato di esistenza in vita necessario per continuare a percepire la pensione italiana.





Il modulo compilato deve essere resistuito a Citybank entro il 12 gennaio 2023.





Sebastiano Rustica, responsabile dell'Italuil di Melbourne e coordinatore nazionale, ha spiegato come avviene la certificazione ai microfoni di SBS Italian.





