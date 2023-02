ASCOLTA IL PODCAST PER SCOPRIRE COME Il cioccolato non si usi solo nei dessert

Il cinghiale, così tipico della cucina toscana, riesca a sedurre anche l'Australia

La salsa dolceforte abbia origini rinascimentali

Il secondo episodio di Scarrafoni in Cucina - The Ugly Ducklings Of Italian Cuisine ci porta in Toscana, regione forse tra le più amate specie da chi visita l'Italia dall'estero. Eppure la sua cucina non ha molte specialità che hanno avuto fortuna a livello internazionale.





Poco conosciuto è anche il cinghiale in dolceforte, una specialità che arriva da tempi lontani, usa carne poco comune e la abbina ad un ingrediente solitamente riservato ai dolci.



Gabriele Gori, chef e proprietario del ristorante Artimino di Brisbane, la descrive come "una ricetta nobile", oggi non molto diffusa.



All'inizio avevo un po' di timore di dire ai clienti che c'era il cioccolato.

"Il cacao in realtà nasce come spezia", spiega la food writer Chiara Cajelli, "e nel salato in Italia in realtà è molto più comune di quanto si pensi".



Gabriele Gori ai fornelli.