ASCOLTA IL PODCAST PER SCOPRIRE COME Il fritto misto non abbia pesci tra gli ingredienti, ma includa carni e dolci

Le 'granelle' non abbiano niente a che fare con il grano

Esista una Accademia della Fricia, confraternita che tiene alto il nome del tradizionale piatto piemontese e monferrino

Il fritto misto alla piemontese, anche noto come 'fricia' nel Monferrato, è il piatto protagonista del quinto episodio della seconda stagione di 'Scarrafoni in Cucina - The Ugly Ducklings of Italian Cuisine', la serie di SBS Italian dedicati ai piatti più bruttini della cucina italiana.





"Il fritto misto, o fricia, è un piatto che appartiene alla nostra tradizione familiare, di quando eravamo bambini; era il piatto per antonomasia della festa", spiegano Marta Frola e Davide Caprino, chef e titolari del Ristorante di Crea, nel cuore del Monferrato.



Credit: courtesy of Marta Frola e Davide Caprino Questo "piatto della tradizione contadina" nasce dall'esigenza di non buttar via nulla, recuperando tutte le frattaglie, sottolinea Davide. Non mancano quindi cervello, fegato, polmoni, testicoli di toro e altre delizie non vegetariane, ma c'è anche una parte dolce (mela e amaretto).





"Diciamo che per degustare il fritto misto bisogna avere una mentalità abbastanza aperta", aggiunge ridendo.



Non possiamo permetterci di personalizzare troppo la ricetta, andremmo incontro a critiche feroci di nonne, bisnonne, zie! Ma ogni tanto facciamo i birichini... Davide Caprino

Per chi mettesse in dubbio l'impatto sulla salute della frittura, in questo episodio il professor Vincenzo Fogliano ne sfata (almeno in parte) la cattiva reputazione.





"E tradizionalmente il fritto era l'antipasto!", ci ricorda Marta Frola, che aggiunge che dopo aver gustato il fritto misto alla piemontese i loro clienti del Sud Italia si ricredono sull'idea che la cucina del Nord sia più leggera.





Segui Scarrafoni in Cucina | The Ugly Ducklings of Italian Cuisine sulla SBS Radio app o sulla tua app per podcast preferita per ascoltare tutti gli episodi della serie.





Tutte le ricette della prima serie sono disponibili (in inglese) sul sito di SBS Food , tra cui quella per preparare il fritto misto.