Il parlamento australiano approva la legge sul caro energia

IN SINTESI Il parlamento ha approvato il disegno di legge per far fronte al caro energia

Secondo le stime ci sarà un risparmio di circa 230 dollari annui sulle bollette

La coalizione si è espressa a sfavore del provvedimento

Nella giornata di ieri i due rami del parlamento hanno approvato in via definitiva il disegno di legge proposto dal governo, che istituisce un piano di sostegno finanziario di aiuti alle famiglie e alle imprese per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia.





Il piano prevede due interventi: da un lato lo stanziamento di 1.5 miliardi di dollari per andare incontro a famiglie ed imprese, dall'altro la decisione di porre, in via provvisoria, un tetto al prezzo di gas e carbone.



Può interessarti anche Il governo federale cerca di mettere un tetto al prezzo del gas e del carbone. Come funzionerebbe? SBS Italian 14/12/2022 09:24 Play

Ne abbiamo parlato con Paul Scutti, esperto di politica australiana, il quale ci ha spiegato che, secondo le stime del dipartimento del tesoro, il progetto approvato ieri dovrebbe portare ad una riduzione delle bollette di circa 230 dollari nel corso del 2023.





Questo, tuttavia, non sarà sufficiente per ammortizzare del tutto la crisi.





"Le bollette dell'energia potrebbero comunque essere più care di circa 700 dollari all'anno", ha ricordato Paul Scutti.



LISTEN TO Prezzi alle stelle, il governo Albanese corre ai ripari SBS Italian 09/06/2022 09:34 Play

Sebbene sia passato, il provvedimento non ha raggiunto l'unanimità in parlamento a causa del voto contrario della coalizione, che sarebbe stata a favore dell'aiuto economico, ma non era favorevole al tetto sui prezzi.





Paul Scutti, nell'intervista di oggi, ci ha riportato le dichiarazioni di Peter Dutton, leader dell'opposizione, il quale sostiene che "questo provvedimento potrebbe rivelarsi controproducente perché potrebbe causare una penuria di gas e, di conseguenza, un aumento dei prezzi".





Come conseguenza del tetto sul prezzo di gas e carbone, potrebbe infatti succedere che alcune aziende fornitrici di energia comincino a produrre meno.





Il primo ministro si è detto esterrefatto dal rifiuto della coalizione di appoggiare l'iniziativa.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.