Il dramma dei profughi siriani in Libano

"Operazione Colomba" è una missione nata 30 anni fa con la guerra dei Balcani, ed è presente con i suoi volontari in molte delle zone di crisi del mondo, dalla Palestina all'Ucraina, dalla Colombia al Libano.





"Siamo il corpo civile di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, proviamo ad intervenire nei conflitti come civili che credono nella non violenza", racconta la volontaria Paola Fracella.



Potrebbe interessarti anche Ne parliamo con Silvia Zaccari, coordinatrice del progetto SWIM per la protezione delle donne migranti. SBS Italian 30/04/2020 07:59 Play

Advertisement

"Le nostre attività dipendono dal contesto, ma il nostro primo pilastro è la condivisione della vita con le vittime delle guerre, perché la sola presenza straniera riduce enormemente il livello della violenza e i soprusi nei confronti dei rifugiati", aggiunge Paola.





Un rapporto di Operazione Colomba ha approfondito il tema delle condizioni dei siriani nei campi profughi al confine. "Il Libano, che in passato aveva tollerato gli sfollati, dal 2019 ha cominciato a deportarli oltre confine".



Il Libano sta cercando di far respingere in Siria moltissimi profughi Paola Fracella - Operazione Colomba

La guerra civile ha portato 12 milioni di siriani (su 22 milioni di abitanti) a scappare all'estero o a dover lasciare le loro case.





Ma i civili siriani che vivono in Libano non godono di diritti, non hanno garanzie, non possono svolgere lavori, e l'unica alternativa che vedono è quello di imbarcarsi per cercare la traversata del Mediterraneo. "Anche perché tutti i profughi vengono considerati traditori dal governo di Damasco e quindi non vogliono tornare in Siria".





"Per tutte queste ragioni stiamo vedendo tantissimi siriani prendere il mare con i barconi per raggiungere dei posti più sicuri. Ma la traversata resta estremamente rischiosa e purtroppo molti bambini hanno perso la vita".





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.