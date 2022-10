Il gran tour del pianista Alexander Gadjiev in 25 città australiane

Rinviato a causa del Covid, il tour australiano di Alexander Gadjiev è finalmente iniziato lo scorso 5 ottobre a Hobart e continuerà fino a novembre toccando 25 città.





Il tour fa parte dei numerosi premi vinti al Concorso internazionale per pianisti di Sydney del 2021, dive Gadjiev vinse la metà dei premi assegnati ai finalisti.





"Non ho mai fatto un tour del genere a ritmi cos ì serrati, quindi è una esperienza nuova", dice ai microfoni di SBS Italian.



Advertisement

Alla fine del tour avrò visto più Australia che Italia. Alexander Gadjiev.

Dopo essere giunto secondo al XVIII Concorso Chopin di quest'anno ed avere vinto il prestigioso premio speciale Krystian Zimerman “per la miglior esecuzione di una sonata”, la carriera internazionale di Alexander Gadjiev non ha avuto soste.



LISTEN TO Il famoso trio, vincitore del Festival di Sanremo del 2015 e terzo all'Eurovision dello stesso anno, arriva questo mese in Australia per i suoi primi concerti down under. SBS Italian 02/10/2022 15:51 Play

Nato a Gorizia nel 1994 in una famiglia di musicisti - il padre è stato anche lui pianista concertista - Gadjiev è uno dei più promettenti pianisti contemporanei e il tour australiano è una opportunità unica per andarlo ad ascoltare. Con gli impegni che ha, chissà quando riuscirà a trovare il tempo per un altro tour down under.





Per maggiori informazioni su Alexander Gadjiev, clicca qui.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.