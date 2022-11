Il Metz e la sua “Canzone per non crescere”

Presented by Dario Castaldo

By Lorenzo Santangelo

Un nuovo capitolo per l'artista di Milano che ci invita nel suo personalissimo mondo a tinte pastello dove il cantautorato italiano si fonde con influenze di respiro internazionale.





"Canzone per non crescere" è un nuovo piccolo tassello di un'autobiografia musicale privata che si comporrà in un disco di prossima uscita.



La copertina del singolo “Canzone per non crescere” è una canzone intima e liberatoria. È una dedica alla mia voglia di suonare e allo stesso tempo un monito a farlo sempre in maniera sincera".





"Mi piace scrivere canzoni perché mi permette di esprimere quello che mi succede nella vita. Per me è ancora un gioco, come quelli che si facevano da bambini".



"Ogni canzone è un piccolo mondo di pochi minuti in cui vivono le mie emozioni. Posso gioire di qualcosa o stare male per qualcos’altro, avere un posto nascosto in cui rifugiarmi o dal quale posso comunicare con il mondo".





"In questo senso la musica mi ha sempre aiutato a crescere e ci riesce ancora ogni giorno", conclude Il Metz.



