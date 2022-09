Il papà che "combatte i pirati nello spazio" per l'Australia

"Un giorno durante il lockdown del COVID stavo discutendo di come monitorare i flussi commerciali nell'Oceano Indiano dallo spazio per difenderli dai pirati, e mio figlio di cinque anni mi ha chiesto se io davvero combatto i pirati dallo spazio", racconta a SBS Italian l'Associate Professor di politica e politiche pubbliche alla Flinders University.



Anche il papà pompiere o poliziotto non batte il papà che combatte i pirati nello spazio! Rodrigo Praino

La definizione del figlio è la versione di fantasia del lavoro di Rodrigo, che da un anno ha fondato ad Adelaide SPPARC ( Space Power and Policy Applied Research Consortium) , un consorzio che si occupa di politiche per la regolamentazione dello spazio.





Il South Australia infatti è uno Stato che negli ultimi anni è diventato il centro nazionale per quanto riguarda lo spazio, tra satelliti, start-up e tanti fondi sia pubblici che privati investiti nel settore.





Spazio che non è soltanto razzi, satelliti ed astronauti ma che giocoforza, con l'aumentare del numero delle nazioni coinvolte, è diventato anche terreno di contese e litigi.





Per dirimere questo ginepraio legale sono all'opera già diversi accademici tra cui Praino, che collabora con un team europeo per creare un quadro legislativo che regoli cosa si può far nello spazio e cosa non si può.





