Il "pork tonné", una ricetta della chef Matilde Razzoli

Il vitello tonnato è un piatto ben conosciuto e molto amato in Italia, sia come antipasto sia come portata principale.





La ricetta, tipica della cucina piemontese, viene trasformata dalla chef di Melbourne Matilde Razzoli utilizzando la carne di maiale, un'alternativa altrettanto gustosa e più abbordabile del vitello.



Ingredienti per 4 persone

Filetto di maiale 500gr

Maionese 100gr

Tonno in scatola 160gr

Succo di 1 limone

Cappero 10gr + guarnizione

Acciughe 1 filetto

Olio per cucinare 2 cucchiai

Sale e pepe qb

Limone 1 guarnizione

Procedimento

Preriscaldare il forno a 175C. Scaldare una padella a fuoco medio per un minuto, sigillare velocemente il filetto su tutti i lati facendo attenzione a muoverlo per una cottura uniforme. Finire di cucinare nel forno per 15 minuti temperatura di 68/70C. Lasciare riposare fuori dal forno.



Per la salsa frullare maionese, tonno, acciughe, succo di limone e capperi. Assaggiare e aggiungere sale se necessario, quindi mettere da parte.





Friggere qualche cappero in olio o usare così come sono. Tagliare qualche segmento di limone per guarnizione.





Una volta che la carne ha riposato 15 minuti ed è a temperatura ambiente, tagliare fette spesse 1-2cm e metterle sul piatto di portata. Coprire con la salsa tonnata e guarnire con i capperi e i segmenti di limone, olio EVO e pepe nero.





Buon appetito!



