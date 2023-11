È in corso online 'Vita Nova' , un'iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino, che propone un ciclo di lezioni con autori, professionisti dell'editoria e personaggi del mondo delle arti e della cultura in preparazione della prossima edizione del Salone (3 al 17 maggio 2021) che avrà come titolo 'Vita Supernova. Nel settecentesimo anniversario dantesco'.





La ressegna vuole essere un'occasione per riflettere sui tempi nuovi e inesplorati che stiamo vivendo e sul futuro e una delle lezioni del ciclo dal titolo 'Emergenza - Normalità' ha avuto come protagonista lo scrittore e poeta spagnolo Manuel Vilas ed è stata presentata dalla giornalista e scrittrice Paola Caridi.





"Abbiamo scelto molti binomi: Oriente – Occidente, Vita – Morte, Liberi – Legati, sono binomi sui quali ci interroghiamo in questi mesi di tempo sospeso- come lo chiamo io- e direi anche infinito, come se non riuscissimo a vederne veramente la conclusione. Il binomio Emergenza – Normalità non è solo una riflessione su questo tempo ma su quello che verrà dopo", ha spiegato Caridi su SBS Italian .





"È interessante che su questo binomio si sia interrogato un autore come Manuel Vilas interessato alla dimensione del passato, della nostalgia e della memoria perché nel corso della lezione è tornato sul concetto del passato per dire ‘attenzione, la normalità che abbiamo vissuto forse non era il modo giusto di vivere il pianeta’, e si è interrogato non solo sulla pandemia ma anche sul sistema capitalistico, sul concetto di confine dello stato-nazione... Vilas dice non ci salveremo da soli, dobbiamo pensare all’umanità come al modo per uscirne”.





Per seguire le lezioni di Vita Nova: www.salonelibro.it/ita/





Ascolta l'intervista a Paola Caridi:

LISTEN TO Il 'tempo sospeso' e la transizione verso una nuova normalità SBS Italian 11/12/2020 14:34 Play

