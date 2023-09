Il tour di Pietro Locatto in Australia

Il musicista piemontese ha vinto il concorso internazionale per chitarra del Festival di Adelaide, il più prestigioso del suo genere in Australia ed uno dei più important a livello internazionale. Nato nel 2007, l’Adelaide Guitar Festival è gemellato con quello analogo di New York. Il musicista piemontese lo ha vinto nel 2020, ma soltanto quest’anno ha potuto compiere il tour per il quale era stato selezionato dopo la sua vittoria .





Pietro Locatto si è formato musicalmente sotto la guida di Stefano Grondona e si è perfezionato con Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia e Lorenzo Micheli ricevendo borse di studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque Diploma di Merito dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.



Il chitarrista Pietro Locatto, vincitore dell'Adelaide Guitar Festival del 2020. Credit: Pietro Locatto.



Chitarra d’oro come “giovane promessa” al Convegno Internazionale di chitarra di Milano, ha eseguito il Concierto de Aranjuez con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma e ha tenuto recitals solistici in festival internazionali in Italia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Belgio. Da molti anni si dedica all’insegnamento e attualmente svolge attività didattica come docente presso il Conservatorio di Bergamo, visiting professor alla LPMAM di Londra, oltre ad essere stato invitato a tenere masterclass in diversi festival e realtà italiane.





Pietro Locatto utilizza una chitarra del padre liutaio Luigi Locatto ispirato alla Enrique Garcia del 1904 suonata da Francisco Tarrega nel suo ultimo concerto, e della quale ci parla nell’intervista rilasciata a SBS Italian.