Iniziare a viaggiare per passione per poi trasformarlo in lavoro, l'avventura di Luca Ferraina

"Ho sempre avuto la passione per i viaggi", racconta Luca Ferraina ai microfoni di SBS Italian.



Luca Ferraina con due simpatiche scimmiette incontrate in un "road trip" tra Bangkok e Ayutthaya. Source: SBS Nella sua "vita precedente", Luca era un atleta, che si era dedicato alla canoa fino all'età di 23 anni, un'attività però che economicamente non gli rendeva abbastanza.





Così Luca aveva iniziato a dare una mano ai genitori, che hanno un hotel a Verbania, ma scoprì ben presto che non era quella la sua strada.



Di ritorno da un viaggio in Thailandia, Luca si era ritrovato bloccato in casa, un po' come tutti, all'inizio della pandemia.





Con foto e video in abbondanza, "non potevo far altro che godermi la mia passione per l'editing", racconta Luca.



I video di Luca "piacevano soprattutto su TikTok che in quel momento è esploso, soprattutto in Italia".





"Non l'ho fatto con l'intenzione di poi trasformarlo in un lavoro" ed ancora oggi Luca confessa che ci sono mesi in cui le entrate non sono alte, ma i suoi canali social sono molto popolari.



Luca Ferraina, "il modo migliore per visitare Vang Vieng in Laos è salire in sella ad una moto" Source: SBS Alcuni dei suoi video più popolari vengono proprio dall'Australia, dove si trova in questo momento, anche se non crede che questo Paese diventerà casa.



A parte qualche rara eccezione, bene o male riesco sempre a prevedere come andrà un video. Luca Ferraina

Luca Ferraina nell'isola thailandese di Koh Tao