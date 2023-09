Brownies vegani di fagioli neri e cacao

Isabel Ometto, creatrice e fondatrice del catering Brassica, è una chef vegana di base a Melbourne, che ha sviluppato la sua passione per il cibo a base vegetale fin da piccola.





Nella sua famiglia, infatti, non sono mai mancate la cura e l'attenzione per il cibo. Dopo aver completato numerosi corsi di cucina e aver lavorato in ristoranti e bar, ha avuto l'opportunità di cucinare durante un ritiro yoga ed è lì che la sua attività ha preso vita.



Isabel, ai microfoni di SBS Italian, ha spiegato come preparare i brownies fagioli neri. Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la ricetta.

"Io ero una di quelle bambine che a scuola non aveva la merendina, ma aveva il pane fatto in casa con il formaggio oppure della frutta", ha commentato Isabel.



Ingredienti

15 datteri freschi "non quelli secchi che si trovano nella confezioni di plastica, ma quelli che si trovano sfusi al supermercato"

Un quarto di bicchierino (da 250 ml) di sciroppo d'acero

Quattro cucchiai di olio di cocco caldo

Un bicchiere da 250 ml di cacao ("si può usare sia cacao amaro o quello raw", specifica Isabel)

250 ml di bevanda vegetale di riso, di soia o cocco. In alternativa latte

5 cucchiai di maizena

Un cucchiaino piccolo di lievito per dolci

Mezzo cucchiaino di sale

l'estratto di vaniglia o vanillina

Mezzo bicchierino di cioccolato fondente in scaglie

Per la Ganache:

150 g di cioccolato fondente

50 ml di crema di cocco

Procedimento:





Tutto quello che vi serve è un frullatore con una buona potenza o un mixer. Si tratta di un dolce facilissimo da preparare.





Sarà sufficiente inserire nel frullatore tutti gli ingredienti - eccetto quelli per la ganache e il cioccolato in scaglie - fino ad ottenere una consistenza morbida e liscia. A questo punto potremo inserire il cioccolato in scaglie all'interno e rovesciare il composto in uno stampo foderato con carta forno, e cuocerlo in forno statico a 180 ° per circa mezz'ora.





"Qui bisogna fare un po' di attenzione perché ogni forno dà risultati un pò diversi", precisa Isabel.





Mentre il composto si raffredda si può procedere a preparare la ganache , fatta di cioccolato e crema di cocco.





Anche in questo caso il procedimento è molto semplice: occorre sciogliere il cioccolato insieme alla crema di cocco, lentamente e a fuoco basso, e spalmarla sul nostro brownie.



Credit: Courtesy of Isabel Ometto I brownies si possono servire per merenda o colazione. Saranno sempre una pausa dolce gradita!





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.