Su SBS TV questa settimana: grandi strutture romane in Francia, buona cucina, film classici e sport

Venerdì alle 20.00 su SBS Food – Cooking like an Italian with Silvia Colloca



Silvia ci svela molti segreti della vera cucina casalinga italiana. In questo episodio visita la casa del suo amico Michael, il quale annualmente mette al lavoro l’intera famiglia per preparare le sue salsicce e salami fatti in casa. Poi Silvia e Michael insiemevpreparano un piatto di pasta da acquolina in bocca.



Silvia Colloca Source: SBS / SBS On Demand.



Advertisement

Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – Dances with Wolves



Non perdetevi questo film, vincitore nel 1991 di sette Oscar, inclusa la statuetta per miglior film. Diretto e interpretato da Kevin Kostner il film ci porta attraverso le terre del popolo indiano dei Lakota, prima che i pionieri bianchi se ne impossessassero con la forza.





Sabato alle 19.30 su SBS Food – World Most Expensive Foods



Questo episodio ci fa partecipare alla famosa asta del tartufo ad Alba, in Piemonte.





Sabato alle 20.30 su NITV – Cape Fear



Dopo avere trascorso 14 anni di galera per un crimine che non aveva commesso, Max Cady va alla caccia del suo avvocato difensore che durante il processo aveva nascosto le prove che avrebbero lo avrebbero salvato. Il film è considerato uno dei grandi classici ed è stato girato nel 1962 on la regia di Martin Scorsese ed è interpretato da Robert De Niro, Jessica Lange, e Nick Nolte.





Domenica alle 19.30 su SBS Food – Rick Stein’s Taste of Italian Opera



Cosa mangiavano Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini? Ce lo racconta Rick Stein che in questo episodio ci spiega come opera lirica e buona cucina siano strettamente connesse.





Domenica dalle 20.30 alle 21.30 su SBS HD - Tre episodi di Roman Megastructures



Tre episodi, trasmessi uno dopo l’altro, che ci fanno scoprire due vaste ed importanti città romane in Francia: Lugdunum e Lutetia, quelle che oggi sono Lione e Parigi. L'attuale Lione - terza più grande città francese - al tempo dei romani era la più vasta. Mentre a Parigi, da una sponda all’altra della Senna ci sono ruderi che mostrano la enorme ricchezza degli abitanti di Lutetia e uno dei maggiori anfiteatri romani esistenti. Per gli amanti di storia e archeologia, tre documentari da non perdere.



Alessandro Giusberti, Roman Roofs, 2021. Credit: Arte Arechi. Domenica alle 00.30 su SBS Viceland – Ciclismo la classica Parigi-Tours 2022



In diretta la classica Paris-Tours.





Lunedì alle 23.15 su SBS World Movies – Bel Canto



La storia, realmente accaduta, racconta la vicenda di un gruppo di ostaggi che nel 1996 rimasero prigionieri di militanti rivoluzionari nella ambasciata giapponese di Lima. Tra di loro anche un soprano. La crisi si risolse con l’intervento armato delle squadre speciali peruviane e la perdita di decine di vite umane. Julian Moore nella parte del soprano e Ken Watanabe nella parte dell’Ambasciatore giapponese. La voce lirica del film è del soprano americano Renée Fleming.





Mercoledi alle 21.00 su SBS Food – Gino’s Italian Coastal Escape



Gino D'Acampo Source: SBS / SBS TV. Gino d’Acampo ci porta in Toscana e Lazio e ci fa visitare anche l’isola d’Elba, e tra uno spostamento e l’altro ci cucina gustosissimi piatti della cucina toscana e laziale.





Giovedì alle 23.00 su SBS HD – Gomorra



In questo episodio, Ciro e Enzo cercano nuove alleanze e Genny ne approfitta per fare infiltrare tra di loro una sua persona di fiducia. Intanto Nunzia cerca di vendicare la morte del marito.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.