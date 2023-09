La comunità ucraina in Australia a sei mesi dallo scoppio della guerra, nella giornata dell'indipendenza

31 anni fa l'Ucraina dichiarò l'indipendenza in seguito al crollo dell'Unione Sovietica, ma la sua indipendenza è ora sotto attacco.





La giornata ha coinciso quest’anno con la ricorrenza dei sei mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.



Stefan Romaniw, il co-presidente della Federazione australiana delle organizzazioni ucraine, ha dichiarato: “È una giornata di riflessione, celebriamo il fatto di aver ottenuto l'indipendenza ma siamo anche molto preoccupati per la situazione, e la comunità qui in Australia sta facendo tutto il possibile per sostenere l'Ucraina”.





La rifugiata ucraina Anna Kolieda oggi vive a Sydney. Ai microfoni di SBS, ha ricordato il momento in cui la guerra ha avuto inizio: “C’era tensione ma nessuno credeva che stesse succedendo davvero, è stata dura, è stato spaventoso, non era chiaro cosa stesse succedendo. È stato molto spaventoso: ho lasciato l'Ucraina nella seconda settimana di guerra”.





Le Nazioni Unite stimano che dall'inizio della guerra siano morti circa 5.000 civili.





Le celebrazioni per l'indipendenza nella capitale dell'Ucraina, Kiev, sono state annullate a causa dei timori di attacchi russi. Un attacco russo in una stazione ha causato almeno 15 morti e 50 feriti proprio nel giorno dell'indipendenza.



L'Australia ha concesso quasi 9.000 visti, per lo più temporanei, ad ucraini in Ucraina. Da allora quasi 4.400 di questi titolari di visto sono arrivati in Australia.





L'ambasciatore dell'Ucraina in Australia, Vasyl Myroshnychenko, ha dichiarato che l'Australia potrebbe aumentare il numero di visti che concede ai suoi connazionali, considerando il fatto che sono 5 milioni gli ucraini in Europa a cui si aggiungono dieci milioni di sfollati interni, e meno di 5000 sono arrivati in Australia.





