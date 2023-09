La Pinchgut Opera, fondata nel 2002, è l’unica compagnia lirica australiana che si dedica interamente all’opera barocca e ai capolavori del 17° e 18° secolo e dal primo dicembre metterà in scena al City Recital Hall di Sydney Platée, l'opera comica di Jean-Philippe Rameau che risale al 1745.





“È uno spettacolo nello spettacolo”, spiega il soprano australiano Roberta Diamond che canta regolarmente con la Pinchgut Opera.

È la storia di Giunone, gelosa del marito Giove, che per curarla dalla gelosia fa finta di innamorarsi e sposare la bellissima ninfa Platée. Alla fine non finisce molto bene per Platée e Giove e Giunone tornano insieme più innamorati di prima.

Il ruolo principale è interpretato dal tenore Kanen Breen, vincitore di tre Helpmann Award per Partenope nel 2011 con Opera Australia, Saul al Festival di Adelaide nel 2017 e L’incoronazione di Poppea con Pinchgut Opera nel 2018. Il tenore Kanen Breen durante le prove di Platée di Jean-Philippe Rameau. Source: Photo by Jasmin Simmons.

Roberta Diamond è uno dei più giovani e promettenti soprani australiani che si specializza in musica rinascimentale e barocca. Diplomata alla Guildhall School of Music and Drama, si esibisce in numerosi ensemble e duetti in tutto il mondo. Ha cantato dal vivo per la BBC ed è apparsa anche al Festival di Urbino.





Il prossimo anno tornerà in scena con la Pinchgut Opera in Orontea di Antonio Cesti. IL soprano australiano Roberta Diamond. Source: Pinchgut Opera. Platée è in scena al City Recital Hall (Angel Place) di Sydney dal 1 al 5 dicembre.





Ringraziamenti:





SBS Italian ringrazia Pinchgut Opera per la concessione del brano musicale tratto dall’Opera Castore e Polluce di Jean-Philippe Rameau (scena 3 del terzo atto) con l’Orchestra of the Antipodes diretta da Antony Walker.





Ascolta l'intervista a Roberta Diamond

LISTEN TO La Pinchgut Opera torna in scena con Platée di Rameau SBS Italian 21/11/2021 22:44 Play

