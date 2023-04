La ricetta della piadina romagnola secondo tre fratelli di Brescia

Damiano Zizioli nel 2000, viveva in Australia e lavorava in un ristorante mentre il fratello Fausto, in Italia, stava imparando a preparare la piadina in un locale di Brescia.





"Tra una chiacchierata e l'altra con mio fratello, è nata l'idea di esportare la piadina romagnola", racconta Damiano citando la famosa canzone di Samuele Bersani.





"L'idea ci è sembrata vincente perché a Sydney la piadina non la conosceva nessuno, e così entrambi i miei fratelli, Fausto e Mauro, sono arrivati down under per seguire il progetto e a giugno la nostra attività compierà quindici anni, anche se dei tre sono rimasto solo io".





"Non è stato facile fare capire alle persone che quello che proponiamo non è una bloody pizza! Questo disclaimer è diventato il biglietto da visita di La Piadina , perché ancora oggi dobbiamo spiegare al pubblico australiano cosa serviamo".



Ingredienti per l'impasto per 6 persone

1/2 kg di farina 00

220g di acqua

100g di strutto o 120g di olio evo

15g di sale

1 bustina di lievito o 10g bicarbonato

Ingredienti per la farcitura

A piacere, dal salato al dolce.



Procedimento

In una bacinella unire la farina all'acqua e al sale, quello che si ottiene sarà un impasto abbastanza duro, ma non bisogna preoccuparsi di lavorarlo troppo perché, non essendo una pizza e non avendo bisogno di lievitare, è la giusta consistenza.





Lasciare l'impasto a riposare su una teglia, a temperatura ambiente, per circa un'ora, coprendola con un panno bagnato in modo che non si asciughi troppo.





Da questa teglia si possono ottenere sei piadine, da circa 100 grammi l'una.





Dividere le porzioni e stendere la pasta aiutandosi con un mattarello e un po' di farina.





A questo punto cuocere l'impasto direttamente in padella, senza olio o nessun'altro tipo di grasso.





Dopo pochi minuti la nostra piadina sarà pronta per essere farcita a piacimento.





"Il condimento più classico vuole il prosciutto crudo di Parma, rucola e mozzarella di bufala oppure lo squacquerone, che in Australia abbiamo sostituito con lo stracchino", aggiunge Damiano.





Per prendere inspirazione per altre piadine e scoprire come preparare la Special Fantozzi, ascolta questa intervista cliccando "Play" in alto.





