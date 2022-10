Il re della dieta mediterranea e un prodotto che vanta una tradizione di oltre 2000 anni, l’olio extravergine di oliva, in Italia è a rischio.





A denunciarlo un report di Coldiretti diffuso in occasione dell’avvio della raccolta delle olive 2022/2023, dal titolo "La guerra dell’olio Made in Italy”.





Secondo l’associazione che rappresenta i produttori italiani, la produzione è calata del 30% con la conseguente perdita di 1 bottiglia su 3.





Advertisement

Specialmente la Puglia, cuore dell’olivicoltura italiana, rischia un taglio fino al 50% a causa prima delle gelate fuori stagione in primavera e poi della siccità.





Coldiretti ha invitato i consumatori a fare la loro parte per salvaguardare la tradizione dell’olio italiano, a partire dal “non cadere nell’inganno del falso Made in Italy” e di scegliere il prodotto da acquistare verificando attentamente le informazioni riportate sull’etichetta.





LISTEN TO Bottega 1900: la sfida di mamma Alice e papà Enea SBS Italian 14/09/2022 14:15 Play





Con l’obiettivo di fare educazione e diffonedere informazioni utili a muoversi in un mondo fatto da 600 varietà autoctone, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney presenta un ciclo di 4 lezioni dal titolo “L'affascinante mondo dell'olio extravergine di oliva italiano”.





“Dobbiamo prestare attenzione alle etichette e cercare di interpretarle, soprattutto per capire da dove viene il prodotto e come viene fatto e confezionato”, spiega Alice Massaria che coordina le lezioni.





“Per prima cosa bisogna preferire una bottiglia di vetro scuro per proteggere l’olio dalla luce che rovina il prodotto, poi dobbiamo acquistare olii filtrati – l’olio non filtrato in Australia è uno dei prodotti migliori che si possano acquistare ma è da consumarsi in 4/5 settimane dalla spremitura altrimenti irrancidisce. Infine, sempre e solo acquistare olio extravergine di oliva”.





Alice Massaria Credit: Alice Massaria



Alice Massaria, esperta assaggiatrice di olio e premiata Sommelier, accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta di quanto siano veramente simili i mondi del vino e dell'olio.





Esattamente come il vino, ogni varietà di oliva è originaria di una determinata zona e conserva uno specifico profilo aromatico diverso dalle altre. Impareremo tutto, dai metodi di produzione, alle principali regioni e varietà di olive, ai profili aromatici.







Dettagli e prenotazioni sono disponibili sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Sydney.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.





Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui .