L'Australia alla Biennale di Architettura di Venezia 2023

La Mostra internazionale di architettura di Venezia è una delle più antiche e prestigiose esposizioni di settore e offre un'occasione per gettare uno sguardo al panorama internazionale grazie alla presenza di 64 padiglioni nazionali, tra i quali anche quello australiano.





L'Australia quest'anno presenta due progetti: "Unsettling QUEENSTOWN", ai Giardini della Biennale, e un lavoro speciale realizzato a Palazzo Bembo a due passi dal Ponte di Rialto.



Il titolo della Biennale 2023 è The Laboratory of the Future . La curatrice quest'anno è l'architetta, scrittrice e professoressa Lesley Lokko che ha commentato: “noi architetti abbiamo un’occasione unica per proporre idee ambiziose e creative che ci aiutino a immaginare un più equo e ottimistico futuro in comune”.





L' Australian Institute of Architects ha facilitato la rappresentanza dell'Australia alla Biennale di Architettura dal 2005.



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista a Tony Giannone

Tony Giannone, professore alla School of Architecture and Built Environment della University of Adelaide, ha presieduto il comitato che ha coordinato la presenza dell'Australia a Venezia.





"Una cosa grande, a maggior ragione per noi figli di immigrati italiani in Australia e più in generale per il Paese è un'onore essere presente con gli altri Paesi", ha dichiarato ai microfoni di SBS Italian.



LISTEN TO Farina, sale, olio e altruismo: le pizze di Stefano per aiutare i senzatetto di Sydney SBS Italian 16/06/2023 10:59 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.