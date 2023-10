L'avventura di Luciana, dalla quarantena al lockdown in SA

Durante la giornata di giovedì 19 novembre, abbiamo raggiunto telefonicamente due nostri connazionali per avere degli aggiornamenti sulla situazione in South Australia.





Alessandro Vecchiarelli, insegnante di italiano in una scuola secondaria e la moglie Luciana D'Arcangeli, docente universitaria presso la Flinders University, ci hanno raccontato i primi momenti dopo l'annuncio del mini lockdown che inizialmente avrebbe dovuto essere di sei giorni.

"Ho appreso la notizia da un collega, mentre ero in classe con i ragazzi", spiega Alessandro al microfono di Sbs Italian. "Non ci siamo allarmati, ma abbiamo subito collaborato per organizzare dei turni e garantire le lezioni in presenza ai figli degli essential workers , seguendo le indicazioni che la scuola stava fornendo e secondo il modello del precedente lockdown".





La preoccupazione di Alessandro, che vive al confine con il Victoria durante la settimana per questioni lavorative, è stata piuttosto quella di fare rientro a casa ad Adelaide.





Trascorrere il periodo di isolamento con la famiglia, specialmente con la moglie, reduce dalle due settimane di quarantena previste per chi rientra dall'estero, è stata la sua priorità.





Luciana aveva raccontato ai microfoni di Sbs Italian, proprio in quei giorni, la sua esperienza in isolamento, come ci ricorda anche in questa intervista, non nascondendo come la solitudine le fosse pesata molto verso la fine del periodo.





"Sono tornata a casa sabato e dopo pochi giorni di libertà mi tocca di nuovo chiudermi in casa, almeno però, questa volta, tutti insieme!", ci racconta scherzando Luciana, dimostrando come seguire le regole e prendere la situazione con filosofia sia l'unica soluzione possibile.





Pensare al lockdown come un periodo per rilassarsi, leggere e svagarsi, come se fosse un periodo di vacanza extra, è il consiglio che questi due insegnanti vogliono dare ai loro studenti e a tutti coloro che ci ascoltano.





"I ragazzi della vostra età in Italia, quest'estate, non sono stati particolarmente attenti ed abbiamo visto quello che è successo, per cui vale la pena non rischiare, seguire le regole e stare a casa. Piuttosto giocate alla Playstation!", dice la docente che, in questo modo, si sarà assicurata il titolo di "preferita" da molti alunni.





Nel frattempo, nel corso della giornata di venerdì 20 il premier del South Australia ha annunciato che le restrizioni verranno allentate in anticipo.

