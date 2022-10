Le olimpiadi del caffè a Melbourne

By Francesca Valdinoci

Dal 27 al 30 settembre, professionisti del settore e appassionati da tutto il mondo si sono incontrati al Melbourne International Coffee Expo per celebrare una delle bevande più amate al mondo: il caffè.





La fiera quest'anno ha ospitato anche i World Coffee Championships, i campionati internazionali che ogni anno decretano il migliore barista e il migliore ‘brewer’ del mondo.





"La manifestazione raggruppa quanto c'è di meglio nel mondo del caffè in tutto il mondo. Questi ragazzi, i 'competitor', sono quanto di meglio si possa avere sulla scena mondiale", spiega Davide Cobelli, uno dei ‘giudici sensoriali’ della competizione e rappresentante di SCA (Specialty Coffee Association) Italy che sponsorizza l’evento.





A rappresentare l'Italia in gara c'erano Matteo Pavoni, che ha concorso per il 2022 World Barista Championship, e Giacomo Vannelli, in gara nella sezione 2022 World Brewers Cup.





Giacomo Vannelli ha rappresentato l'Italia nella sezione World Brewers Cup. Credit: Davide Cobelli



Molti gli italiani coinvolti, sia sul palco sia dietro le quinte, che hanno raccontato la fiera e la gara ai microfoni di SBS Italian.





