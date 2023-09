Viaggio in Nord Italia con Alex Polizzi e grande cinema su SBS

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida.

Venerdì alle 19.35 su SBS HD – Wrecks That Changed The World



Oltre 100 anni fa, due grandi navi della prima guerra mondiale affondarono al largo della costa delle Orcadi e i loro ultimi momenti sono avvolti nel mistero.



Rod Macdonald conduce un'indagine sull'HMS Hampshire, che affondò con a bordo il famoso Lord Kitchener. Mentre si trova in Scapa Flow, Emily Turton esamina il relitto dell'HMS Vanguard, alla ricerca di indizi su come questa grande corazzata sia scomparsa in una nuvola di fumo.





Venerdì alle 19.30 su SBS World Movies - Red Sun



Nel Midwest del1870, il bandito ferroviario Link (Charles Bronson) subisce il doppio gioco del suo partner Gauche (Alain Delon), che ruba una spada da cerimonia giapponese inviata in dono negli Stati Uniti. Link è quindi costretto a collaborare con una delle guardie del corpo giapponesi, Jubei Kuroda (Toshiro Mifune), per recuperare la spada. Diretto da Terence Young, e interpretato anche da Ursula Andress.





Sabato alle 19.35 su SBS Viceland - Impossible Engineering



Cercando la vita su Marte, gli ingegneri dell'Agenzia spaziale europea hanno creato una macchina come nessun'altra, l'ExoMars Rover: un esploratore interplanetario, costruito per andare coraggiosamente dove nessun uomo, né macchina, è mai giunto prima. Con un costo di oltre un miliardo di euro, l'ExoMars Rover pesa 310 kg.





Domenica alle 18.25 su SBS World Movies - Charade



Il romanticismo e la suspense si susseguono a Parigi, dove una donna (Audrey Hepburn) è perseguitata da diversi uomini che cercano la fortuna rubata dal suo defunto marito. La protagonista cerca aiuto da un affascinante sconosciuto di nome Peter (Cary Grant), ma viene coinvolta in un mondo di bugie. Il film è diretto da Peter Stone.





Domenica alle 19.30 su SBS Food - Impossible Engineering - Alex Polizzi's Secret Italy



La prima tappa del viaggio di Alex ci porta a scoprire alcuni dei segreti del Nord Italia. Venezia è una città in cui Alex è stata almeno quaranta volte, ma questo è un viaggio particolare, che sfiora alcuni ricordi di sua nonna. Dopo Venezia, Alex trascorrerà del tempo in una gemma nascosta incastonata tra le Alpi lombarde, prima di concludere la sua avventura nel nord nella Milano cool , la capitale della moda italiana e il luogo in cui Alex si avvicina ai favolosi costumi di scena di Maria Callas.





Lunedì alle 19.35 su SBS World Movies - The Escape



Il ritratto intimo di una donna che apparentemente ha tutto. Sposata da giovane, la vita di Tara ha le caratteristiche del successo: una casa confortevole, un marito amorevole anche se oberato di lavoro, bambini piccoli e uno stile di vita piacevole. Ma è infelice e desidera di più, qualcosa su cui non riesce a mettere le mani. Nel cast Gemma Arterton, Dominic Cooper e Frances Barber.





Lunedì alle 19.30 su NITV - Australia's Health Revolution



Il dottor Michael Mosley ha messo in pericolo il suo corpo, procurandosi il pre-diabete per svegliare l'Australia da una crisi sanitaria nazionale. Collaborando con il fisiologo indigeno Ray Kelly, Michael e otto australiani con diabete di tipo 2 proveranno a dimostrare che il trend può essere invertito dopo otto settimane di dieta ipocalorica.







Martedì alle 16.20 su SBS World Movies - Mr Holmes



Un anziano Sherlock Holmes in pensione affronta la demenza precoce mentre cerca di ricordare il suo ultimo caso. Nel frattempo fa amicizia con un fan, il giovane figlio della sua governante, che vuole che torni a lavorare.





Mercoledì alle 21.30 su SBS World Movies - Little Women



In questo adattamento del 1994 del classico di Louisa May Alcott, le sorelle March affrontano dolori crescenti, carenze finanziarie, tragedie familiari e rivalità romantiche nel Massachusetts della metà del XIX secolo. Jo lotta per l'indipendenza e talvolta si scontra con la sua amata madre e le sue sorelle Meg, Amy e Beth. Protagonisti Winona Rider e Christian Bale.





Giovedì alle 18 su SBS FOOD - The Cook and the Chef



Ci sono milioni di librerie in tutta l'Australia che contengono almeno un libro di cucina di Margaret Fulton, una leggenda vivente australiana che probabilmente ha influenzato più di chiunque altro ciò che è stato cucinato nelle cucine domestiche australiane negli ultimi cinquant'anni. Simon e Maggie ricreano alcune delle loro ricette preferite scritte da Margaret.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.