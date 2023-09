L'economia di Melbourne riparte dopo l'allentamento del lockdown

Cosa resta da fare ora, a Melbourne in particolare, e in Victoria e in Australia in generale? Ne parliamo con Massimiliano Tani, docente di finanza alla Università del New South Wales a Canberra.





IN PRIMO PIANO





Jobkeeper e Jobseeker continueranno a supportare le persone e l'economia del Paese

La fiducia nell'economia cresce ai livelli più alti da maggio

L'Australian Taxation Office discuterà oggi al senato i tagli alle imposte sui redditi

Il professor Tani ribadisce come le misure a supporto del reddito siano importanti per l'economia in generale. "L'economia è il risultato delle persone, non sono le persone ad essere il risultato di un'economia".

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .