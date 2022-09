L'ombra del giorno, una storia d'amore più forte del fascismo

By Massimiliano Gugole

"Forse l'amore è l'unica cosa che può permettersi di sovvertire le ragioni della storia", così il regista Giuseppe Piccioni racconta la premessa del suo ultimo film, L'ombra del giorno , incluso nella selezione 2022 dell' Italian Film Festival organizzato da Palace Cinemas.





I protagonisti sono Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, il primo un fascista convinto ma che Piccioni definisce "sui generis", con tutti i compromessi che il vivere in provincia comporta ai fini del quieto vivere; la seconda una giovane che ottiene impiego presso il suo ristorante e che finirà per cambiargli la vita.



Fa da sfondo la città di Ascoli Piceno, in cui il regista Giuseppe Piccioni è nato e dove ha girato il suo primo film, Il Grande Blek , nel 1987.





"Mi sono seduto al Caffé Meletti. In questo magnifico caffé liberty dei primi del Novecento, mi sono detto, questo è perfetto!". Così Piccioni ricorda il momento in cui ha deciso di spostare la location del film da Roma alla sua città natale.



La produzione si è svolta in una città praticamente vuota, in zona rossa, trasformandola quasi in un ideale set cinematografico. "Alcuni negozi hanno ricominciato a lavorare, anche grazie alla presenza della troupe", ricorda il regista.



L'amore spesso è sconveniente, non porta vantaggi, anzi.

Giuseppe Piccioni (al centro) abbracciato dai protagonisti de L'Ombra Del Giorno, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Credit: Mondadori Portfolio via Getty Images