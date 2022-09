Londra, decine di migliaia di persone in coda per vedere il feretro di Elisabetta II

Mentre il primo ministro Anthony Albanese si trova in volo per la capitale del Regno Unito, accompagnato dal governatore generale e da dieci australiani illustri per partecipare al funerale della regina, decine di migliaia di persone sono in fila per portare l'ultimo saluto ad Elisabetta II.



Fila di persone sul Tamigi per vedere il feretro della regina Elisabetta II. Credit: Ken Guerriero Ieri il feretro della regina è partito da Buckingham Palace con un corteo solenne e tutta la famiglia reale al seguito ed ha raggiunto Westminster Hall.





Lì la bara rimarrà esposta all'omaggio popolare fino ai funerali di Stato, previsti per lunedì 19 settembre.



La regina ha attraversato generazioni e generazioni, un personaggio assolutamente unico ed irripetibile Nicol Degli Innocenti

Sempre ieri è stato dichiarato dalla ministra della Cultura Michelle Donelan che le code per l'ingresso a Westminster Hall potranno raggiungere, in questi giorni, tempi di attesa fino a 30 ore.





Al momento della morte della Regina, il trono è passato al primogenito Carlo, un nuovo monarca che ha una eredità pesante da portare sulla spalle.





La giornalista da Londra Nicol Degli Innocenti ha raccontato a SBS Italian le ultime ore di lutto nel Regno Unito.





