Misurarsi con una nuova cultura, sfide e incomprensioni

Trasferirsi in un nuovo Paese, in Australia nel nostro caso, non è facile. Non solo bisogna imparare la lingua, o familiarizzarsi con l'accento locale, ma anche abituarsi a tanti codici culturali diversi, come il senso dell'umorismo, la passione per l'AFL (o il rugby), il modo diverso di rapportarsi.





A quale aspetto della vita australiana è stato più difficile abituarsi per voi? Magari siete anche incappati in qualche equivoco, proprio perché non capivate esattamente come ci si comporta qui?





Lo abbiamo chiesto ad ascoltatrici e ascoltatori, che hanno raccontato l'impatto a volte non semplice con uno stile di vita molto differente: dall'usanza del ' my shout ' quando si va con amici e conoscenti al pub alla classica domanda ' how are you? ', sottilmente diversa nell'uso dal nostro 'come va?', passando anche per il bacio sulla guancia tra conoscenti (quando è accettabile?).



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare i racconti di ascoltatrici e ascoltatori.

