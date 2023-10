Modi di dire italiani: i vostri preferiti

Ogni lingua ha i suoi modi di dire tipici della cultura che li produce.





“Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle", "morto un Papa se ne fa un altro", "a caval donato non si guarda in bocca", in italiano le espressioni idiomatiche sono moltissime.





Gli ascoltatori di SBS Italian hanno condiviso i loro modi di dire preferiti, anche in dialetto.



Cristiana Palmieri è ricercatrice nel dipartimento di italiano della University of Sydney ed ha spiegato come le espressioni idiomatiche derivino da un contesto culturale ben preciso.





"Le espressioni idiomatiche sono sempre espressione di un contesto culturale che si è evoluto nel corso dei secoli e che ha dato vita a queste espressioni che rappresentano un po’ il tessuto sociale del Paese", ha affermato.





Alice Loda, docente di italianistica della University of Technology di Sydney, ha condiviso la sua classifica personale di frasi idiomatiche italiane del cuore, come "rigirare la frittata", o in dialetto genovese: "Sciûsciâ e sciorbî no se pêu", ovvero "Soffiare e succhiare non si può" - in altre parole: "Non si può avere tutto".



The Idiom è una serie di podcast di SBS proprio su questo tema. Ascoltalo qui.





