All Blacks-Springboks, qui si rifà la storia

Non ha avuto storia la prima semifinale del decimo Mondiale di rugby, nella quale gli All Blacks hanno travolto l'Argentina per 44 a 6.





Nella seconda, invece, il Sudafrica (che già nei quarti aveva rischiato grosso contro la Francia) ha superato l'Inghilterra in rimonta, spuntandola in extremis per 16-15.



24 giugno 1995 Nelson Mandela consegna la coppa del mondo di rugby al capitano del Sudafrica François Pienaar. Una delle immagini-simbolo della fine dell'Apartheid e del nuovo corso del Paese africano Source: AP / Ross Setford/AP Le due nazionali che sabato a Parigi si contenderanno il titolo hanno vinto 3 Mondiali a testa e si sono spartite le ultime 4 edizioni della manifestazione, ma in finale si sono affrontate solo una volta, nel 1995, quando all'Ellis Park di Johannesburg Nelson Mandela premiò il capitano Pienaar indossando la sua maglia.





Quel trionfo, vissuto come il primo momento unitario del Sudafrica post-apartheid venne poi raccontato nel film Invictus con Morgan Freeman e Matt Damon.



Marcus Thuram festeggia assieme a Dumfries e Calhanoglu la rete del vantaggio interista a Torino Source: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO/EPA Intanto, dopo la sosta per le nazionali, la Serie A è ripresa nel segno dell'Inter. I nerazzurri - al quarto successo esterno di fila - hanno vinto per 3-0 a Torino e hanno approfittato della vittoria della Juve sul Milan per scavalcare i rossoneri e tornare in testa alla classifica.





Tre punti anche per i campioni d'Italia del Napoli, per l'Atalanta e per le due romane, mentre capitan De Silvestri ha regalato al Bologna il secondo successo stagionale con un colpo di testa da fuori area. Infine 2-2 al debutto sulla panchina della Salernitana per Pippo Inzaghi.



Risultati della nona giornata del campionato di Serie A 23/24: Verona-Napoli 1-3, Sassuolo-Lazio 0-2, Torino-Inter 0-3, Roma-Monza 1-0, Bologna-Frosinone 2-1, Salernitana-Cagliari 2-2, Atalanta-Genoa 2-0, Milan-Juventus 0-1. Oggi Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli.





Classifica : Inter 22, Milan 21, Juventus 20, Fiorentina e Napoli 17, Atalanta 16, Roma e Bologna 14, Lazio 13, Lecce, Monza e Frosinone 12, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa e Verona 8, Udinese 5, Empoli e Salernitana 4, Cagliari 3.







