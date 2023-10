Giornale radio venerdì 06 novembre

È sfida all'ultimo voto in quattro Stati chiave, dove è ancora in corso lo spoglio delle schede e che, con 57 Grandi elettori, deciderà chi tra Joe Biden e Donald Trump sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti.





Joe Biden è in vantaggio in Nevada e Arizona, e sta guadagnando terreno su Donald Trump in Georgia e Pennsylvania.





In Italia entra in vigore le nuove misure restrittive contenute nel nuovo Dcpm che di fatto divide il Paese in tre zone di rischio: rossa (Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta), arancione (Puglia e Sicilia) e gialla (tutte le altre regioni);





da oggi i residenti del NSW possono recarsi in Tasmania senza l'obbligo della quarantena;





sport, Europa League: Roma 5 - CFR Cluj 0; HNK Rijeka 1 - Napoli 2; Milan 0 - Lille 3.





L'ufficio elettorale del presidente Trump ha fatto ricorso ai tribunali di in Pennsylvania, Michigan e Georgia per fermare lo spoglio delle schede arrivate dopo il giorno delle elezioni e ha avviato un'azione in Wisconsin per chiedere un nuovo conteggio dei voti. Il ricorso in Michigan è stato respinto in quanto sarebbe arrivato troppo tardi e dopo che le schede postali erano state contate.





Intanto Joe Biden è fiducioso e in un discorso ha detto che se sarà eletto governerà per tutti gli americani ed ha invitato gli americani alla calma e ad avere pazienza fino a quando l'ultimo voto sarà contato.





