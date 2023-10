Giornale radio giovedì 19 novembre

In Sud Australia sono entrate in vigore da mezzanotte nuove misure restrittive per combattere l’ultima serie di contagi in Adelaide.





Le restrizioni avranno una durata di sei giorni e saranno allentate parzialmente nel corso degli otto giorni successivi.





Le autorità sanitarie sperano che questo breve periodo permetterà di identificare e isolare le persone che sono state in stretto contatto quelle risultate positive al COVID-19 nei giorni scorsi.





Il premier del Sud Australia Steven Marshall dice che riducendo gli spostamenti permetterà di bloccare la diffusione del virus.





In altre notizie:





La ditta farmaceutica Pfizer e BioNTech ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anti-COVID19 danno un'efficacia al 95%;

Oggi sarà pubblicato il rapporto su presunti crimini di guerra dei soldati delle forze speciali australiane in Afghanistan;

In Italia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 34.282 nuovi casi di contagio e 753 decessi.

Nello sport:





Nations League l'Italian batte la Bosnia-Erzegovina 2 - 0 e si qualifica per la fase finale della competizione.

Le nuove misure restrittive prevedono il lockdown per sei giorni e alle persone sarà vietato uscire di casa fatta eccezione per coloro che lavorano nei servizi essenziali. Sarà anche possibile, per una sola persona per famiglia, di uscire di casa una volta al giorno per fare gli acquisti di generi di prima necessità.





Altre misure includono la chiusura delle scuole fatta eccezione per quelle per studenti con necessità particolari e per quelli i cui genitori svolgono una attività considerata essenziale.





Anche gli asili nido saranno disponibili solo ai bambini di coloro che svolgono un lavoro considerato essenziale.





Saranno chiusi pub, caffè, ristoranti, aree di ristoro e anche le università.





Saranno sospesi gli interventi chirurgici non considerati urgenti, mentre resteranno attivi i servizi di terapia antitumorale.





