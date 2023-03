"Non mi manca l'Italia, mi manca il mio paese": la vita da migrante di Sam Comitogianni

Originario di Santa Caterina dello Ionio in provincia di Catanzaro, Sam Comitogianni ha condiviso la sua esperienza di migrante ai microfoni di SBS Italian nell'appuntamento settimanale con Una Vita Una Storia .



Nei primi vent'anni circa della sua permanenza in Australia, Sam racconta di non aver sentito la madre: "non c'erano telefoni e lei non sapeva né leggere né scrivere", racconta.





La separazione non fu priva di conseguenze. Anche quando poi ebbe l'opportunità di tornare a far visita alla famiglia, Sam spiega che "là ero come uno straniero".





Sam racconta del suo dispiacere alla morte della madre: "ho perso la mamma senza mai averla avuta".



Sam a 16 anni prima della partenza per la Svizzera. Quando è in Italia, ora Sam racconta di sentire la mancanza dell'Australia e quando è down under torna con la memoria ai suoi primi quindici anni trascorsi in Calabria, prima di partire prima per la Svizzera e poi per l'Australia.





