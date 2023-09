Su SBS TV l'epilogo del Roland Garros

Venerdì, sabato e domenica a mezzanotte su SBS - Tennis: French Open 2020





In diretta dal Roland Garros di Parigi, la semifinale maschile e le due finali, femminile e maschile.





Sabato alle 18.45 su World Movies - Legend





Ambientato in una mitica foresta senza tempo abitata da fate, folletti, unicorni e mortali, il film ha come protagonista un giovanissimo Tom Cruise nel ruolo di un abitante della foresta scelto dal destino per salvare una principessa (Mia Sara) e sconfiggere il demoniaco Lord of Darkness (Tim Curry), altrimenti il mondo sarà immerso in un'era glaciale senza fine. Il film è diretto da Ridley Scott, regista di Blade Runner e Alien.





Sabato alle 20.30 su World Movies - Little Miss Sunshine





Quando Olive, una bambina di sette anni, esprime il suo desiderio di partecipare al concorso di bellezza “Little Miss Sunshine”, la sua insolita e bizzarra famiglia parte per un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti per assicurarle la possibilità di realizzare i suoi sogni. Vincitore di due Oscar nel 2007, il film è diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, e interpretato anche da Steve Carell, Toni Collette e Greg Kinnear.





Domenica alle 19.00 su SBS Food – Bonacini’s Italy





Lo chef italo-canadese Michael Bonacini visita questa volta l’Umbria, dove i piatti tipici della regione sono semplici, ma saporiti.





Lunedì alle 17.30 su SBS Food - Lidia's Italy





Lidia Bastianich si reca in Liguria, regione nota per l'uso delle noci e dei pinoli nei piatti tradizionali. In questo episodio Lidia prepara un’insalata alla genovese con spinaci e pinoli, e per dessert una torta alle mandorle e cioccolato.





Martedì alle 19.00 su SBS Food - Italian Food Safari





Questo episodio celebra la tradizione di conservare il cibo di stagione. Maeve O’Meara incontra Pietro Demaio il cui libro "Preserving the Italian Way" è stato un bestseller. Ad Adelaide, Pat D'Onofrio e Lina Verrilli coltivano e curano le proprie olive e Claudio Ferraro mostra come fare le sfogliatelle con sottili strati di pasta ripiena di ricotta. Per finire, Guy Grossi trascorre alcuni giorni con la famiglia Momesso a preparare il salame.





Martedì alle 19.30 su SBS Food - Cook Like an Italian with Silvia Colloca





Per gli italiani il cibo ha sempre costituito una parte importante del modo in cui si connettono con le loro radici, il che significa che mantenere vive le tradizioni culinarie è essenziale. Silvia e la sua amica Lina preparano una delle ricette domenicali più apprezzate in Italia, il ragù alla napoletana. La mamma di Silvia in Italia si poi unisce a lei tramite webcam per aiutarla a preparare un dolce speciale utilizzando un vecchio panettone.





Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





I residenti dell'area metropolitana di Melbourne sono soggetti alle restrizioni della fase 4 e l'elenco completo delle misure restrittive è disponibile qui: https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-covid-19





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus